У неділю, 17 грудня, Реал зіграє черговий поєдинок чемпіонату Іспанії, в якому прийматиме Вільяреал. Згідно з джерелами Футбол 24, у цьому матчі ворота мадридців найімовірніше захищатиме український голкіпер Андрій Лунін.

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Останній матч "вершкових" проти берлінського Уніона у Лізі чемпіонів наш земляк провів у запасі, поступившись місцем Кепі Аррісабалазі, який відновився після травми. Іспанець пропустив два голи і відверто не вразив (Реал таки дотис німців, здобувши перемогу 3:2).

Камбек Кепи носив тимчасовий характер, оскільки матч з Уніоном був формальністю. Анчелотті хотів продемонструвати, що конкуренція буде справедливою і всі матимуть шанс. Однозначна позиція наставника Реала на користь іспанського кіпера зазнала краху через впевнену гру Луніна в останніх матчах, і тепер Карло хоче дати українцеві продовження. До слова, інформацію про повернення Луніна, яка вперше прозвучала на YouTube-каналі "Футбол 24" декілька днів тому, підтверджує і авторитетне видання Relevo.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 8 поєдинків (шість в Ла Лізі і два у Лізі чемпіонів), в яких пропустив 5 голів (ще у 4 матчах відстояв "на нуль").

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