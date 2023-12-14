Шахтар завершив виступи в Лізі чемпіонів-2023/24. "Гірники" посіли третє місце в групі з Барселоною та Порту, перейшовши в Лігу Європи. Участь в головному турнірі Європи принесла українській команді 46 мільйонів 377 тисяч євро.

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За вихід у груповий раунд Шахтар відразу отримав 15,64 млн євро. Донеччани здобули три перемоги над Антверпеном і Барселоною, чим заробили ще 8,4 мільйона. 734 тисячі євро нерозподіленого прибутку бонусом впадуть на рахунок. За клубний коефіцієнт – простими словами престиж – Шахтарю виділили ще 21,6 млн євро.

Шахтар сумарно заробив більше, ніж Мілан, Бенфіка та навіть Копенгаген з Реалом Сосьєдад, які вийшли у плей-офф. Водночас МЮ, який тотально провалився і посів останнє місце з однією перемогою, все одно отримав більше грошей за Шахтар завдяки тому-таки клубному коефіцієнту.

Найбільше на цей момент заробив Мадрид (79 мільйонів 892 тисячі євро) – "вершкові" пройшли груповий етап без втрат. У топ-3 також потрапили Баварія та Манчестер Сіті.

До слова, Шахтар вже гарантував собі додаткові пів мільйона євро за вихід у плей-офф Ліги Європи. За весь минулий сезон "оранжево-чорні" отримали майже 44 мільйони євро, тому поточна єврокубкова кампанія вже успішніша.

Джерело: Fotcalc