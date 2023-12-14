Шахтар встановив вічний рекорд Ліги чемпіонів за кількістю переходів у Лігу Європи (Кубок УЄФА), повідомляє UA-Футбол.

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Нагадаємо, сезон 2023/24 став останнім за крайні 25 років, коли команди з групового етапу найпрестижнішого євротурніру могли переходити до Ліги Європи. Вже у наступному розіграші набере чинності нова реформа від УЄФА, яка анулює можливість мігрувати з турніру в турнір – 8 груп по 4 команди будуть замінені на єдину таблицю з 36 клубів.

У цьому показнику рекордсменом є Шахтар. Цьогорічна третя сходинка у групі стала для донеччан одинадцятою за чверть віку у Лізі чемпіонів. У найближчих переслідувачів – грецького Олімпіакоса та нідерландського Аякса – лише по 9 вильотів у Лігу Європи.

Топ-7 виглядає наступним чином:

1. Шахтар – 11 переходів.

2-3. Олімпіакос / Аякс – 9 переходів.

4. Бенфіка – 8 переходів.

5. Брюгге – 6 переходів.

6-7. Динамо Київ / Байєр – 5 переходів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Шахтар пропустив вперед Барселону та Порту і випередив Антверпен.

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