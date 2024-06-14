Форвард Жирони Артем Довбик розповів, чи прийняв він рішення щодо клубу, в якому продовжить свою кар'єру.

"Чи зробив я вибір, де гратиму? Поки ні, ще нічого не ясно. Все тільки починається, трансферне вікно лише відкрилося.

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Чи міг би я перейти в Манчестер Сіті? У цієї команди є план на декілька років, у них є Холанд, тому я не бачу сенсу туди переходити. Навіть якщо надійде пропозиція – без шансів", – сказав Довбик у ефірі Youtube-каналу SportArena.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик провів за Жирону 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав десять асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул Пічічі.

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