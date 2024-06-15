Арсенал попросив надати інформацію щодо 26-річного нападника Жирони, стверджує журналіст Руді Галетті.

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Відсутність забивного центрфорварда стала однією з небагатьох проблем "канонірів" у минулому сезоні. Габріел Жезус постійно в лазареті, а для Кая Хаверца це не зовсім звична позиція. Довбик у своєму дебютному сезоні на топ-рівні настріляв 24 голи і довів здатність вирішувати питання результативності.

Головними претендентами на 26-річного українця все ж залишаються Наполі та Атлетіко. Вони вже робили пропозиції Жироні, але 35 млн євро каталонцям виявилося замало.

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