Жирона оформила перший літній трансфер – учасник Євро підсилить команду українців у ЛЧ
Жирона оформила перший трансфер цього літа, підписавши захисника Ладіслава Крейчі з Спарти.
Жирона оформила трансфер захисника празької Спарти Ладіслава Крейчі, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована на 5 років.
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Крейчі – капітан Спарти, який у цьому сезоні забив 8 голів і віддав 7 асистів у чемпіонаті Чехії. У нього є досвід у кваліфікації Ліги чемпіонів і в Лізі Європи. Ладіслав поїхав зі збірною Чехії на Євро-2024.
Очікується, що другим трансфером Жирони цього літа стане уругвайський футболіст Лусіано Родрігес.
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