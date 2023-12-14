– Була інформація про інтерес до вас з боку Динамо. Називалися цифри, ваші фінансові апетити – 40-50 тисяч євро на місяць.

– Я взагалі не знаю звідки ця інформація з'явилася, якщо чесно. І я не підтверджую цю інформацію, тому що не вів би перемовин за спиною у Дніпра-1 та повністю поважаю свій клуб.

Динамо знайшло подвійне підсилення в УПЛ – шалені зарплатні вимоги українця заважають планам послабити конкурента

– Чи правда, що у вашому контракті з Дніпром-1 є опція продовження контракту з боку клубу в односторонньому порядку?

– Так, така опція є у клубу. Я думаю, вони нею скористаються. Тому, можна сказати, що контракт не пів року, а півтора.

– Геннадій Буткевич, президент Полісся, сказав, що йому подобається конкретно ваша гра, але стояти у черзі він не буде. Яке у вас ставлення до такого проєкту як Полісся?

– Якщо чесно, в мене дуже велика повага до цього клубу та президента, тому що якщо подивитися на те, як вони розвиваються: не просто так виграти Першу лігу й в УПЛ затриматися на високих місцях. Помітно, що великий внесок робить і президент, і команда і всі рухаються в одному напрямку. Тому я цей клуб поважаю. Мені приємно, що від них є якийсь інтерес до мене, – сказав Гуцуляк в інтерв'ю ТАТОТАКЕ.

Нещодавно Футбол 24 стало відомо, що за півзахисником СК Дніпро-1 стежить київське Динамо. Журналіст Віктор Вацко зазначав, що Гуцуляк готовий перейти до киян, оскільки бажає збільшити свій заробіток.

Динамо вистраждало перемогу в дербі – 2 вилучення і пенальті, джокер Шовковського вирішує, вихованець ледь не прибив