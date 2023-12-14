Новим власником клубу Нива Бузова став президент друголігової Кудрівки Роман Солодаренко, повідомляє прес-служба команди з Чернігівської області.

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Зазначається, що нинішній президент Ниви Октай Ефендієв разом з Романом Солодаренком вирішили долю клубу, який навесні боротиметься за вихід в українську Прем'єр-лігу. Деталі їхньої угоди не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нива призупиняє свою діяльність на період війни, а її власник спрямовуватиме кошти, які йшли на утримання команди, на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, за підсумками першого кола Нива Бузова посіла у турнірній таблиці групи А Першої ліги четверту сходинку.

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