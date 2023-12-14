Ліга Європи, 6-й тур

Група Е

Уніон – Ліверпуль – 2:1

Голи: Амура, 32, Пуертас, 43 – Куанса, 39

ЛАСК – Тулуза – 1:2

Голи: Любічіч, 61 – Даллінга, 54, Суазо, 83

Група G

Рома – Шериф – 3:0

Голи: Лукаку, 11, Белотті, 32, Пісіллі, 90+3

Славія – Серветт – 4:0

Голи: Доудера, 15, Шранц, 25, Хітіл, 30, 45+1

Лукаку і Залєвскі перепросили Олімпіко за свої вилучення в останньому матчі Серії А з Фіорентиною: бельгієць забив перший м'яч у ворота Максима Коваля, а поляк оформив дві гольові передачі. Рома здобула три очки, але ця перемога нічого не дала команді з турнірної точки зору – розгром Серветта забезпечив Славії перше місце в групі Е. Другий сезон поспіль команді Моурінью доведеться брати участь у раунді плей-офф, теоретично римській команді може випасти Шахтар. Серветт посів третє місце, Шериф завершив євросезон.

Тренер суперника Зорі взяв участь у фарсі – прес-конференція тривала 24 секунди

Уніон створив сенсацію, обігравши резервний склад Ліверпуля, і посів підсумкове третє місце в квартеті. Головний тренер Серкль Брюгге Мирон Місліч виявився для "жовто-синіх" фартовим, хоч і розраховував на більше. Австрійський фахівець приїхав підтримати свою улюблену команду (!) і навіть дозволив сфотографувати себе з "розою" Уніона. Перед матчем він заявив: "Я спілкувався з тренером ЛАСКа, і попросив його, щоб його хлопці виклалися на повну. Сподіваюся, Тулуза програє з рахунком 2:3".

Що ж, не все відразу. Уніон обіграв "червоних", а ось ЛАСК із Тулузою не впорався. У підсумку саме французька команда фінішувала на другому місці групи G. ЛАСК із дебютантом збірної України Максимом Таловєровим, який відіграв 78 хвилин проти Тулузи, фінішував останнім. Уніон Сент-Жилуаз зіграє у плей-офф Ліги конференцій.