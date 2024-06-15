Юліан Нагельсманн

Вік: 36 років

Амплуа: головний тренер

Статистика у збірній Німеччини: 5 перемог, 2 нічиї, 2 поразки

Однією з найбільших загадок перед стартом Євро-2024 була збірна Німеччини. Провалившись на Кубку світу-2022 у Катарі (невихід з групи), Бундестім на довгих півтора року залишилась без офіційних матчів – місце на Євро-2024 їй дісталось автоматично. Усувати помилки гірких катарських уроків, награвати щось нове та й загалом тримати себе у тонусі довелося лише у спарингах. Проте й тут виникли колосальні проблеми.

Німці програвали матч за матчем. Бельгії, Польщі, Колумбії. Рік тому зустрілися зі збірною України і пропустили аж тричі, заледве врятувавшись від чергової поразки. Однак вересневе приниження від Японії (1:4) Гансу-Дітеру Фліку вже не подарували. Адже час минав, а не було не те що результату – не було гри. Не проглядалося візії, яким чином ця команда збирається репрезентувати велику футбольну націю на грандіозному домашньому форумі.

Фліка замінив Нагельсманн. Дебютував із перемоги над збірною США – 3:1. Гірше пішли справи з Мексикою (2:2). А у листопаді всі побачили вже "традиційну" Німеччину – поразки від Туреччини та Австрії. Наростала загальна паніка. До того ж у пресу просочилася інформація, що команда незадоволена новим тренером – "він занадто багато вимагає".

Нагель стерпів, а тим часом переконував Тоні Крооса повернутися у збірну після понад 2-річної перерви. Зірковий ветеран проводив свій прощальний сезон у Реалі. Перспектива піти ще красивіше, зігравши на домашньому Євро, виявилась вирішальною. Тож Тоні відповів згодою, а у півзахист Бундестім повернулися надійність, солідність та спокій.

Поразки відійшли у минуле – цьогоріч Німеччина перемагала і лише з Україною знову не зуміла впоратись. Поглиблення змісту гри і покращення результату дозволили підійти до чемпіонату Європи із максимально можливим у такій ситуації оптимізмом. Та все ж побоювання не вивітрились остаточно. Що буде, коли в офіційному матчі, де зашкалюватиме турнірна мотивація, вперта Шотландія категорично відмовиться програвати?

Німеччина – Шотландія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Усе вирішилося ще в першому таймі. Агресія і висока інтенсивність, на які зробив ставку Нагельсманн, унеможливили будь-які плани шотландців на гру. Їхня оборона – розвалилася, півзахист не функціонував, про атаку не було часу навіть помріяти. Так, при рахунку 0:2 банда Стіва Кларка залишилася у меншості. Проте навіть така масштабна кадрова пробоїна – не виправдання кричущому факту, що за 90+ хвилин по воротах Нойєра не було завдано жодного удару! (Якщо не враховувати трагікомічний самопал Рюдігера). Просто німецька команда блискуче виконала свою роботу. А Кроос за 80 хвилин перебування на полі вразив ювелірністю: 101 зі 102 пасів виявився точним, зокрема 8 із 8 довгих передач знайшли правильного адресата.

Тож Нагельсманна варто похвалити. Це, між іншим, був його тренерський дебют зі збірною Німеччини в офіційних матчах, та ще й одразу на чемпіонаті Європи. У віці 36 років і 327 днів – тільки вдумайтесь! Юліан принагідно оновив віковий тренерський рекорд турніру, поснувши на другу сходинку пріснопам’ятного словенця Сречко Катанеца (36 років 333 дні, Євро-2000), а на третю – француза Мішеля Платіні (36 років 355 днів, Євро-1992).

Заради цього здобутку Нагель відмовився навіть від розкішної пропозиції камбеку в Баварію замість Томаса Тухеля. У клубний футбол він завжди встигне повернутися. Зараз же потрібно рятувати заплямовану честь Бундестіму і встановлювати нові персональні рекорди.

У другому турі Німеччина зіграє проти Угорщини. Перемога гарантує господарям достроковий вихід у плей-офф. Немає сумніву, що тими днями, які передуватимуть поєдинку з мадярами, Нагельсманн у прямому сенсі налягатиме на педалі. Гірський велосипед – це його хобі. Можливість залишитися із думками наодинці і добре обміркувати наступну гру. Та навіть ровер не в змозі конкурувати з… унітазом! "Найчастіше я думаю про тактику, коли сиджу в туалеті. У той момент з’являються найкращі ідеї".

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