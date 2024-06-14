Колишній півзахисник збірної Румунії Адріан Попа поділився очікуваннями від матчу проти України на Євро-2024.

"Думаю, футболісти збірної України сприймають нас як гарматне м’ясо. Давайте подумаєм, які гравці є в України, в яких чемпіонатах виступають українські футболісти. Наприклад, в АПЛ, Ла Лізі.

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Я думаю, що вони відчують запах крові і скажуть: "Ми повинні їх з’їсти", – поділився Попа в ефірі ProSport Live.

Нагадаємо, саме матчем проти Румунії збірна України розпочне участь на чемпіонаті Європи-2024. Поєдинок відбудеться 17 червня, початок о 16:00.

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