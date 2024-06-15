Полісся в офіційному Telegram-каналі повідомило, що клуб розірвав контракт із Артемом Шабановим за обопільною згодою.

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Колишній захисник Динамо приєднався до житомирського клубу влітку минулого року. "За рік в команді Артем встиг стати лідером роздягальні та улюбленцем житомирських вболівальників. З перших матчів гравець зумів продемонструвати всі найкращі якості на полі та стати беззаперечним гравцем основного складу. ФК Полісся дякує футболістові за відмінний сезон та вагомий внесок в підсумкове 5-те місце команди в сезоні", – йдеться у повідомленні.

За Полісся Шабанов зіграв у 26 матчах (24 в УПЛ та ще 2 – в Кубку України), але результативними діями не відзначався.

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