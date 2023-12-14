Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе претендують на головну нагороду 2023 року від ФІФА.

У вересні ФІФА назвала 12 претендентів на премію The Best-2023, а сьогодні скоротила список до трьох фіналістів. Ними стали Ерлінг Холанд, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, повідомляє офіційний сайт організації.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2023"

Найкращого футболіста 2023 року визначають головні тренери та капітани національних збірних, а також журналісти та вболівальники, які голосують на сайті ФІФА. Враховуються здобутки футболістів з 19 грудня 2022-го по 20 серпня 2023-го.

Тобто ЧС-2022 залишається поза увагою, а тому Мессі, очевидно, потрапив у трійку фіналістів за свої успіхи з ПСЖ та Інтером Маямі. Не менше дивує поява у шорт-листі Кіліана Мбаппе, який може похвалитися лише перемогою в чемпіонаті Франції.

Очевидним фаворитом на нагороду The Best-2023 виступає Ерлінг Холанд, який виграв требл з Манчестер Сіті та забив 31 гол у всіх турнірах за визначений період.

Церемонія нагородження відбудеться 15 січня 2024 року в Лондоні. Найкращим футболістом 2022 року став Ліонель Мессі, який випередив тоді у голосуванні Кіліана Мбаппе та Каріма Бензема.