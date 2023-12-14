Новий турнір ФІФА стартує з 2025 року. Клубний чемпіонат світу розіграють 32 команди з шести континентів. Для Європи відведено 12 місць. Чотири з них зарезервовані для переможців Ліги чемпіонів (Челсі, Реал, Манчестер Сіті), інші – будуть розподілені відповідно до 4-річного рейтингу з 2021-го по 2024-й.

Мудрик вже на чемпіонаті світу – як виглядатиме новий клубний турнір ФІФА

Точний принцип рейтингового відбору ще не відомий, але є два варіанти: за очками ФІФА та за очками УЄФА. Враховуються тільки виступи в Лізі чемпіонів без інших єврокубків. Ще одне важливе обмеження – від однієї країни через рейтинг можуть вийти максимум дві команди.

Шахтар в обох цих рейтингах був поблизу кваліфікаційної зони, але в обох опинився за бортом. За очками ФІФА донеччани набрали 45 балів і розташувалися на 10 місці, за очками УЄФА – 35 балів і 11 місце. Після поразки від Порту та вильоту з Ліги чемпіонів покращити доробок вже неможливо.

Навіть якщо поточну Лігу чемпіонів виграє якась команда з вищим рейтингом (наприклад, Баварія чи ПСЖ), Шахтар все одно не застрибне у кваліфікаційну зону, бо першими на черзі стоять Аякс (очки ФІФА) та Зальцбург (очки УЄФА). Хіба що оголосять зовсім інші правила відбору, що майже нереально.

Головним бенефіціаром вильоту Шахтаря стала Бенфіка. Трубін і компанія виграли останній матч у Зальцбурга та гарантували собі участь на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка