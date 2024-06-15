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Футбол 24 Новини футболу Євро-2024
ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ ЄВРО-2024 НІМЕЧЧИНА - ШОТЛАНДІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ АРТЕМ ДОВБИК
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