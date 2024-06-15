Матч 1-го туру групи А на Євро-2024 між Німеччиною та Шотландію завершився впевненою перемогою господарів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Честь відкрити Євро-2024 випала мюнхенській Альянц-Арені, тож перший матч на турнірі офіційно присвятили екс-капітану Баварії та збірної Німеччини – Францу Бекенбауеру. Попри це, національний гімн натхненніше проспівали шотландці, та і на перших хвилинах гри їхні фани здавалися гучнішими.

“Oh Flower of Scotland”



Thousands of Scotland fans sing the national anthem at the Allianz Arena. #Scotland | #Germany | #EUROS pic.twitter.com/dHiuvziVJH — PLZ Soccer (@PLZSoccer) June 14, 2024

Тренери не стали нічого вигадувати – і для шотландців це було погано

Юліан Нагельсманн виставив звичну схему 4-2-3-1. У порівнянні з матчем проти України змінились тільки дві позиції – у опорну зону повернувся Кроос, а поруч з Рюдігером у центрі оборони розташувався Та. Це і є основа Бундестім. Саме її награвали в останньому товариському матчі перед Євро-2024 (проти Греції).

У тактичному плані тренерський штаб Німеччини теж не став щось вигадувати. На стадії розвитку атаки збірна вибудовувалась у схему 3-1-5-1 з Кроосом у нижній трійці. Мусіала і Вірц звільнювали простір на флангах для власних фулбеків, а самі перевантажували центр – причому Флоріан часто відкривався під вертикальні паси (разом з Хаверцем). Особливий тиск на початку зустрічі Бундестім чинила на ослаблений правий фланг оборони Шотландії.

Стів Кларк прогнозовано відмовився від пресингу, зустрічаючи господарів у блоці 5-4-1. Вже на 9-й хвилині стало помітно, що у задню лінію "тартанової армії" сідає аж по шість футболістів. При цьому латералі скоттів часто залишались у високих позиціях, що давало більше свободи німецьким фулбекам.

В середині першого тайму Стів Кларк перебудувався на схему 5-3-2, піднявши Макгіна лівіше від опорника, а Крісті переставивши. Це було реакція на провальний стартовий план, який взагалі не враховував особливості гри Бундестім. Підопічні Юліана Нагельсманна розривали Шотландію – але і після перестановок гра не змінилась.

Німеччина продемонструвала всі свої чесноти. Кроос – геній, але він не мав спротиву

Футбол господарів виглядав, ніби оживші скріншоти з тактичною аналітикою Німеччини на м'ячі. У команди виходило все, чим вона славиться. Паси між лініями на Гюндогана і Ко проходили регулярно. Якщо шотландці перекривали центр, то сипались фланги – Міттельштедт і Кімміх були дуже помітними.

Wirtz/Musiala made early runs in behind which frightened the Scotland defence (especially outside CBs who then didn’t jump out)



A simple pass wide then back into the middle found the free player (Gundogan) between the lines



Similar for the 1st goal (switch then back to middle) pic.twitter.com/NmiZhtXSYk — Talking Tactics (@TalkinTactics) June 14, 2024

Після втрат одразу вмикали інтенсивний контрпресинг, але й був інший варіант дій – німці вдавалися до тактичних фолів. Його використовували настільки активно, що Андріх вже на 30-й хвилині сів на жовту картку.

Німеччина була прекрасною, однак навіть на такому тлі Кроос примудрився виділитись. Усі 55 передач легендарного хавбека у першому таймі виявились точними – і це не якісь перекати з Нойєром. Назвати Тоні всюдисущим було б перебором, однак карта його пасів говорить сама за себе.

У всій цій красі розчаровували два факти. Перший – Шотландія взагалі не чинила спротиву. Підопічні Стіва Кларка за весь матч завдали всього один удар, а Рафаель Ван дер Ваарт на нідерландському телебаченні був шокований відсутності персональної гри проти Крооса.

Саме тому оцінювати успіх Німеччини у першому матчі не слід переоцінювати. Комана Юліана Нагельсманна познущалась над зомбі, маючи в руках грандіозне озброєння з безлімітними боєприпасами (тобто пасами Крооса). Не факт, що проти Угорщини чи Швейцарії картина гри буде кращою.

Крім того, до перерви бракувало моментів, однак Німеччина компенсувала цей факт великою кількістю голів. Ще у першому таймі колектив добився розгрому, та ще й залишив "тартанову армію" в меншості.

Як громили Шотландію

Перший гол прилетів вже на 10-й хвилині внаслідок прострілу Кімміха з правого флангу. Вірц, прийнявши передачу на лінію півкола, зарядив у лівий нижній – Ганн дістав м'яч, однак зупинити його політ у стіку не зміг. 1:0!

Ще за дев'ять хвилин Бундестім подвоїла свою перевагу. Гюндоган відкрився між лініями й видав розрізний пас на Хаверца. Кай влетів на лівий край штрафного, стягнув на себе увагу захисників та скинув під удар Мусіала. 2:0!

Після цього Кай організував ще один гол, вдало скинувши м'яч, однак його скасували через гру рукою. Не біда! На 45-й хвилині Кроос запустив блискучий навіс на Гюндогана, той спокійно замкнув, а Ганн парирував перед собою. При добиванні Гюндоган наткнувся на звірячий підкат від Портеуса.

Арбітр дав червону картку, а Хаверц реалізував пенальті. 3:0!

У другому ж таймі свіжий Фюллькруг шикарним лонгшотом вколотив четвертий гол, а на останніх секундах відзначився свіжий Джан. Шотландія ж змогла огризнутись тільки моментом з автоголом Рюдігера. У підсумку, матч завершився перемогою Бундестім з рахункмо 5:1.