Честь відкрити Євро-2024 випала мюнхенській Альянц-Арені, тож перший матч на турнірі офіційно присвятили екс-капітану Баварії та збірної Німеччини – Францу Бекенбауеру. Попри це, національний гімн натхненніше проспівали шотландці, та і на перших хвилинах гри їхні фани здавалися гучнішими.

Тренери не стали нічого вигадувати – і для шотландців це було погано

Юліан Нагельсманн виставив звичну схему 4-2-3-1. У порівнянні з матчем проти України змінились тільки дві позиції – у опорну зону повернувся Кроос, а поруч з Рюдігером у центрі оборони розташувався Та. Це і є основа Бундестім. Саме її награвали в останньому товариському матчі перед Євро-2024 (проти Греції).

У тактичному плані тренерський штаб Німеччини теж не став щось вигадувати. На стадії розвитку атаки збірна вибудовувалась у схему 3-1-5-1 з Кроосом у нижній трійці. Мусіала і Вірц звільнювали простір на флангах для власних фулбеків, а самі перевантажували центр – причому Флоріан часто відкривався під вертикальні паси (разом з Хаверцем). Особливий тиск на початку зустрічі Бундестім чинила на ослаблений правий фланг оборони Шотландії.

Стів Кларк прогнозовано відмовився від пресингу, зустрічаючи господарів у блоці 5-4-1. Вже на 9-й хвилині стало помітно, що у задню лінію "тартанової армії" сідає аж по шість футболістів. При цьому латералі скоттів часто залишались у високих позиціях, що давало більше свободи німецьким фулбекам.

В середині першого тайму Стів Кларк перебудувався на схему 5-3-2, піднявши Макгіна лівіше від опорника, а Крісті переставивши. Це було реакція на провальний стартовий план, який взагалі не враховував особливості гри Бундестім. Підопічні Юліана Нагельсманна розривали Шотландію – але і після перестановок гра не змінилась.

Німеччина продемонструвала всі свої чесноти. Кроос – геній, але він не мав спротиву

Футбол господарів виглядав, ніби оживші скріншоти з тактичною аналітикою Німеччини на м'ячі. У команди виходило все, чим вона славиться. Паси між лініями на Гюндогана і Ко проходили регулярно. Якщо шотландці перекривали центр, то сипались фланги – Міттельштедт і Кімміх були дуже помітними.

Wirtz/Musiala made early runs in behind which frightened the Scotland defence (especially outside CBs who then didn’t jump out)



A simple pass wide then back into the middle found the free player (Gundogan) between the lines



Similar for the 1st goal (switch then back to middle) pic.twitter.com/NmiZhtXSYk