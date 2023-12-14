У четвер, 14 грудня, завершився груповий турнір Ліги Європи 2023/24. Стало відомо, хто зіграє у стикових матчах за вихід в 1/8 фіналу і може стати суперником Шахтаря.

У стикових поєдинках Ліги Європи зіграють 16 команд. Це 8 володарів других місць у груповому турнірі ЛЄ, а також 8 команд, які фінішували третіми в груповому етапі ЛЧ (сюди потрапив і донецький Шахтар). Ті, хто вилетів з Ліги чемпіонів, будуть несіяними і перший поєдинок зіграють вдома.

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Учасники раунду плей-офф Ліги Європи 2023/24:

Сіяні: Спортінг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага.

Несіяні: Бенфіка, Брага, Галатасарай, Ланс, Мілан, Фейєнорд, Шахтар, Янг Бойз.

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи 2023/24 відбудеться у понеділок, 18 грудня. Церемонія розпочнеться о 14:00 за київським часом. Команди з однієї країни на цій стадії між собою зіграти не можуть. Матчі заплановані на 15 і 22 лютого 2024 року. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи, де приєднаються до команд, які посіли перші місця у групах. Команди, що програють, завершать виступи в єврокубках.

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