Україна

УПЛ офіційно затвердила календар чемпіонату України 2022/23 – перше Класичне відбудеться у 7-му турі.

Помер екс-футболіст і тренер Динамо – він був бронзовим призером Олімпіади і 5-разовим чемпіоном СРСР.

Український футболіст призупинив кар'єру і приєднався до ЗСУ.

Максим Коваль офіційно знайшов новий клуб, повернушись у Європу з Саудівської Аравії.

Топ-матчі дня

Астон Вілла переграла Евертон у 2 турі АПЛ – Миколенко знову рятує і створює супермомент, провал екс-зірок Барселони.

Арсенал перестріляв Лестер у матчі АПЛ – Жезус оформив 2 дублі, круту статистику Зінченка зіпсув гол з його зони.

Руслан Маліновський віддав асист – можливо, останній в Італії. Аталанта з труднощами виграла перший матч сезону, а українець може продовжити кар'єру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед зазнав розгрому від Брентфорда, пропустивши 4 голи за 35 хвилин першого тайму.

ПСЖ здобув чергову розгромну перемогу – Неймар оформив дубль, Мбаппе не забив пенальті, дебютний гол новачка.

Барселона розписала нічию з Райо Вальєкано у стартовому матчі Прімери. Арбітр скасував три голи, Бускетс отримав червону.

Світ

Чому Роналду номінований на "Золотий м'яч", а Мессі – ні: пояснення організаторів.

Карло Анчелотті анонсував завершення тренерської кар'єри. Реал стане його останнім клубом.

ЧС-2022: учасник Мундіалю може втратити путівку – скандал спалахнув з новою силою.