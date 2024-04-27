Динамо вирвало перемогу над СК Дніпро-1 в поєдинку 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри СК Дніпро-1 – Динамо на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 повів у рахунку наприкінці першого тайму – захисники Динамо нібито удвох мали відтіснити Гуцуляка, але самі завадили одне одному, а Олексій після цього ще й ефектно перекинув Бущана.

Динамо вирвало перемогу над СК Дніпро-1 завдяки джокерам Шовковського – драматичний матч з вилученням і асистом Супряги

Кияни відігрались по перерві – Ванат завершував класну комбінацію, але удар заблокували. Кабаєв же вдало зіграв на добиванні та пробив під поперечку. Наприкінці гри Динамо могло претендувати на пенальті після падіння Бражка, а майже миттєво кияни залишились у меншості після грубого підкату Тимчика ззаду. "Біло-сині" вирвали перемогу: Супряга отримав передачу в штрафному та віддав у центр, а Ванат легко покотив повз голкіпера.