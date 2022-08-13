Перше Класичне сезону 2022/23 відбудеться лише у 7-му турі УПЛ, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги. Попередня дата проведення дуелі 15 жовтня, а номінальним господарем стане донецька команда.

Динамо розпочинає з Інгульцем, Шахтар з Металістом 1925 – у мережу злили календар першого кола УПЛ

Перший тур УПЛ стартує 23 серпня – час проведення поєдинків наразі тримають у таємниці. До слова, на сайті вказано, що Динамо у цей день зіграє на виїзді з Інгульцем, однак у киян 23 серпня запланований матч-відповідь з Бенфікою в рамках кваліфікації до Ліги чемпіонів, тож гру з петровцями буде перенесено.

Завершальне коло першої частини сезону відбудеться 26 листопада. Друге коло розпочнеться 4 березня, а завершити чемпіонат планують 3 червня.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг