Коуч Реала Карло Анчелотті зізнався, що мадридський колектив буде останнім на його тренерському шляху.

"24 титули? Річ у тім, що ці цифри для мене нічого не означають. Лише після завершення кар'єри я підіб'ю підсумки, це матиме більше сенсу.

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Зараз я зосереджений на своїй повсякденній роботі, тренуюсь у Реалі. Кілька років тому моїм пріоритетом були тактичні питання, але зараз я більше орієнтуюсь на міжособистісні відносини, на знайомства з новими людьми, на нові покоління.

Мадрид зараз на вершині футболу. Я збираюсь піти на пенсію після Реала. Немає у світі кращого місця, щоб завершити свій шлях і свої пригоди", – заявив Анчелотті в інтерв'ю Il Messagero.

Контракт італійського фахівця розрахований ще на два роки. Вже завтра "бланкос" під його керівництвом розпочнуть сезон Прімери матчем проти Альмерії.

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