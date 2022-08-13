Шериф на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Максима Коваля на правах вільного агента.

Екс-воротар Динамо розплакався під час прощання з іноземним клубом – емоційне відео

Клуб не повідомляє термін контракту з українським воротарем. Останнім його клубом був Аль-Фатех з Саудівської Аравії, угода з яким закінчилась в червні цього року.

Свою кар'єру Коваль розпочав у запорізькому Металурзі, звідки перебрався в Динамо в 2010 році. Максим встиг пограти за Говерлу, данський Оденсе, та Депортіво. Минулого сезону Коваль провів за Аль-Фатех 28 матчів, в яких пропустив 36 голів (ще у 10 матчах відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг