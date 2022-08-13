Віталій Миколенко традиційно вийшов з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Астон Вілла – Евертон на "Футбол 24", стартував о 14:30. У першому турі обидва клуби поступилися, не забивши жодного гола. Команда українця не програвала стартовий виїзний поєдинок у рамках АПЛ 11 сезонів поспіль. Бірмінгемці ж зі свого боку дуже невдало проводили домашні матчі. Команда Джеррарда на своєму полі виграла лише двічі за останні 10 ігор чемпіонату, а програла 4 рази. Водночас Евертон на виїзді також не вражав – дві перемоги і 13 поразок за весь минулий сезон стали найгіршим показником з початку 2000-х.

Астон Вілла – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Активний старт господарів. Однак кількох наполегливих ривків і спроб просунути м'яч поближче до периметру Пікфорда зовсім недостатньо. Таке враження, що дивимось матч середняків УПЛ. Повна неспроможність команд легендарних півзахисників у позиційній грі. Лише 1 момент за 10 хвилин – подача Макгінна з кутового та удар Дієго Карлоса вище. Миколенко пустив собі за спину Кеша. Віталій схитрував, легко схопивши фулбека збірної Польщі за футболку і миттєво відпустивши. Захисник бірмінгемців завалився на газон, Джеррард також апелював до суддів щодо пенальті, але Майкл Олівер показав – усе бачу, фолу нема, VAR не потрібен.

Та сама ситуація біля протилежних воріт. Мінгз, здавалося, блокував силовим прийомом Гордона, знову мовчанка суддівського свистка. Рефері в АПЛ з цього сезону почали допускати ще більше силової боротьби. Евертон свій момент також знайшов тільки після стандарту. Гордон змусив Кеша забити у власні ворота, але перед тим забрався в офсайд. І знову на повторі наголошували, як гравець Астон Вілли тягне за футболку опонента. Без пенальті й тут.

Миколенко пішов уперед, як і вимагає Лемпард. Макніл завозився на чужій половині. Макгінн відібрав і зробив гол своєю дальньою передачею. У зоні Миколенка порожнеча, адже українець не мав шансів повернутися до своїх воріт так швидко. Воткінс не відчув проблем один в один проти Тарковскі та віддав у центр, а там Інгз з легкістю майстра розібрався. Евертон втрачає ще й основного опорника. Вчасно підписали 36-мільйонного Амаду Онана, але сьогодні на заміну виходить не він, а Том Девіс.

Уже в компенсований час захисники Астон Вілли пропустили банальну подачу Івобі, Грей опинився на самоті у воротарському, але настільки жахливо прийняв м'яч, що суперники встигли повернути позиції і накрити. Ледь не кожен кутовий Евертона спричиняє паніку в обороні господарів. VAR дивиться, чи не фолив Карлос у моменті з ударом Гордона – на пенальті й цього разу не тягне. У Вілли до перерви вдвічі менше ударів (2:4) при 62% володіння. Єдине влучання у площину воріт вирішило долю першої половини.

Кілька непоганих передач Миколенка з лівого флангу. Спочатку заблокували удар Холгейта, потім Тарковскі скинув Коуді, а той не влучив з меж воротарського. Просто розриває Евертон після стандартів. Паттерсон на підбиранні спокійно пробиває – відчайдушний блок захисника. Грей стріляє зі ще ближчої позиції, перший сейв Мартінеса на 53 хвилині. "Іриски" володіли м'ячем 75% часу в ці 5 хвилин. Схоже, що Джеррард запланував зіграти на контратаках у 2 таймі, але щось пішло не так – тріщать господарі в обороні.

Коутінью, який традиційно і так не вражав, з травмою покинув поле, вийшов Буендія. Коуді прийняв на себе надпотужний удар Макгінна. Це нокаут. Астон Вілла почала значно краще тиснути після відходу Коутінью. Серія ударів бірмінгемців. Миколенко другий тур поспіль рятує Евертон, вибиваючи з лінії воріт. Буендія з Воткінсом розіграли стіночку після перехоплення Бейлі в центрі поля. Аргентинець спочатку сам протягнув, а потім забивав у порожні ворота. Провально вийшов Онана, але виправився, організувавши атаку, яка завершилася замиканням Діня у власні ворота. Ще один провал від екс-гравця Барселони.

І в захисті, і в нападі Миколенко дає імпульс, як було й проти Челсі. Цього разу Віталій блискучим закиданням з глибини вивів Гордона на воротаря – Мартінес рятує, на добиванні страхують захисники. На 6 компенсованій хвилині Онана пробивав з кількох метрів, Чамберс, який вийшов на заміну (знову вдалий хід Джеррарда!), встиг виставити ногу. Гордон приклався двічі поспіль з меж штрафного. Мартінес і тут рятує. Цілих 9 хвилин замість 5 переграли команди, але результат не змінився. Евертон осідає на останньому місці з нулем балів після 2 турів. Астон Вілла піднімається на 9 рядок.