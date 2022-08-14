Райо Вальєкано в третьому матчі поспіль відібрав очки у Барселони, втримавши нульову нічию на Камп Ноу (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона стала хедлайнером літнього трансферного вікна, придбавши Лєвандовскі, Рафінью, Крістенсена, Кесьє та Кунде. На зборах оновлена версія "блаугранас" вразила усіх вболівальників, тож всім не терпілося побачити машину Хаві в офіційній грі. Суперник у 1-му турі Ла Ліги був що треба – на Камп Ноу приїхав Райо Вальєкано, який у попередньому сезоні двічі бив "кулес".

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Хаві випустив у старті Роберта, Рафінью та Крістенсена (в парі з Еріком Гарсією). Араухо засунули на правий фланг оборони, Кесьє залишився у запасі, а Дембеле переправили на лівий фланг – правий зайняв Рафінья. Разом з Бускетсом у центрі грали Педрі й Гаві.

Як і очікувалось, Барселона активніше розпочала зустріч. М'яч дуже швидко рухався на чужій половині поля між ногами господарів, а на 12-й хвилині він вже й у воротах побував. Лєвандовскі красиво закинув сферу під ближню стійку з гострого кута, однак гол не зарахували через офсайд у поляка. На 19-й же хвилині Рафінья отримав пас від Дембеле й щільно пробив з лівого краю штрафного. Трішки неточно!

Здавалося, що справа йде до виносу Райо Вальєкано. Втім, поступово мадридцям вдалося вирівняти гру. Підопічні Андоні Іраоли непогано пресингували на чужій половині й надійно закривались на своїй. Гострі епізоди біля воріт Дімітрієвскі все одно виникали, але здебільшого це були лишень натяки на гол – а там, де завершення було конкретним, підводила точність. Реально до кінця першого тайму в актив Барси можна занести тільки дві подачі з кутового, які Дембеле закрутив під поперечку. Голкіпер парирував.

Перед перервою Райо Вальєкано міг шокувати каталонців голом. Альваро Гарсія отримав передачу на хід лівим флангом, увійшов у карний майданчик, легко хитнув Араухо й пробив по центру – тер Штеген парирував! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Перший тайм виявився не таким яскравим, як матчі каталонців на зборах. Підопічні Хаві мали багато контролю, але до реального загострення справа доходила дуже рідко. У порівнянні із матчами епохи Кумана різниці було небагато. Фанати, однак, мали надію на другий тайм.

Зміст гри в ньому не змінився. В перші 20 хвилин по перерві "блаугранас" навіть моментів особливих не створили – пригадується тільки кілька вривань без логічного завершення та простріл Рафіньї, який зрикошетив у площину. Дімітрієвскі спіймав м'яч. Мадридці ж налякали господарів вдруге: на 52-й хвилині Камельйо влетів у карний майданчик, відклеївся від захисника й перекинув тер Штегена – втім, м'яч пролетів повз дальню стійку.

В середині другого тайму Хаві наважився на потрійну заміну, замість Рафіньї, Гаві й Крістенсена випустивши Фаті, Френкі Де Йонга та Серхі Роберто. Тиск на оборону Райо посилився, а моменти стали більш конкретними. Зокрема, на 67-й хвилині забивати мав Фаті, який отримав передачу від Дембеле у центр штрафного й пробив у правий нижній кут. Дімітрієвскі врятував! Ще за дві хвилини Бускетс потужно бахнув з відскоку, але і тут Столе виконав сейв.

Втім, розвинути цю історію Барселоні не вдалося. На 70-х хвилинах команда взагалі нічого не створила. Райо Вальєкано спокійно оборонявся й іноді навіть продовив позиційні атаки. Дії підопічних Хаві не просували м'яч навіть після виходу Кесьє на 73-й хвилині. Футбол "блаугранас" виглядав понуро.

Черговий приступ оборонного блоку "блискавок" господарі провели на 80-х хвилинах. Так, на 82-й Лєвандовскі класно стріляв з лету, трішечки не влучивши у дальній кут. На 84-й Дімітрієвскі парирував щільний постріл свіжого Обамеянга, а Лєвандовскі з добивання не зміг спрямувати м'яч у сітку.

Зрештою, на 88-й Барселона забила гол – Кесьє спочатку скинув м'яч під постріл Фаті, який парирував голкіпер, а потім з відскоку пробив точно під праву штангу. Втім, лайнсмен одразу показав, що рахунок не зміниться. Офсайд.

У компенсований час "блаугранас" примудрились залишитись у меншості (Бускетс отримав другу жовту) і пропустити гол від Фалькао. Господарів врятував офсайд Сальві Санчеса у цьому епізоді. Більше моментів у матчі не виникало. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну нульову нічию!

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