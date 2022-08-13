У суботу, 13 серпня, відбулися два матчі другого туру чемпіонату Франції. Рахунки і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 2 тур

Монако – Ренн – 1:1

Голи: Емболо, 72 – Лаборд, 59

Нереалізований пенальті: Дісасі, 33 (Монако)

Вилучення: Фофана, 15 (Монако)

ПСЖ – Монпельє – 5:2

Голи: Сако, 39 (авт), Неймар, 43 (пен), 51, Мбаппе, 69, Ренату Санчеш, 88 – Хазрі, 59, Чато, 90+2

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 23

Монако після вильоту з Ліги чемпіонів вже на старті гри проти Ренна залишився в меншості. Фофана отримав пряму червону на 15-й хвилині за грубий фол у центрі поля. Згодом монегаски отримали право на пенальті після грубої гри Манданда проти Емболо, однак екс-кіпер збірної Франції потягнув удар Дісасі.

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По перерві Ренн вийшов уперед. Лаборд з кількох метрів проштовхнув м'яч повз Нюбеля. Підопічні Клемана таки відігралися на 72-й хвилині – новачок Брель Емболо вдало запресингував молодого Догана, який вийшов замість Манданда, і зрівняв рахунок. 1:1 – Ренн набрав перший бал у чемпіонаті, в Монако 4 очки.

ПСЖ приймав Монпельє – Крістоф Гальтьє дебютував на Парк де Пренс у статусі наставника столичної команди. Неймар, Мессі та Мбаппе сформували атакувальне тріо – нагадаємо, що лише француз потрапив у топ-30 номінантів на "Золотий м'яч-2022". Найкращий шанс відкрити рахунок змарнував саме Кіліан, який не забив пенальті, призначений за гру рукою. Швейцарець Йонас Омлін виграв дуель у нападника, перевівши м'яч на кутовий.

Був шанс і у Мессі, удар якого зі штрафного парирував кіпер. Попри подвиги воротаря Монпельє, ПСЖ таки досяг свого незадовго до перерви. Щоправда, допомогли самі ж гості. Спершу Сако зрізав м'яч у власні ворота після сильного прострілу/удару Мбаппе, а за кілька хвилин арбітр призначив другий пенальті за гру рукою. Мессі заробив право на 11-метровий, але цього разу пішов бити Неймар і свій шанс використав.

По перерві бразилець оформив дубль. Ней у падінні головою проштовхнув м'яч у сітку після прострілу Хакімі. Гості скоротили відставання зусиллями Хазрі, який вдало зіграв на добиванні. Перший пропущений гол парижан під керівництвом Гальтьє в офіційному матчі.

Але останнє слово було за ПСЖ. Мбаппе забив після розіграшу кутового, а Ренату Санчеш забив дебютний гол через дві хвилини після першого виходу на поле. Гості на останніх секундах оформили м'яч престижу. 5:2 – ПСЖ очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції. У трьох офіційних матчах із Гальтьє (з урахуванням Суперкубка) парижани настріляли опонентам 14 голів, пропустивши тільки 2.

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