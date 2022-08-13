В рамках суботньої програми 2-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Англії 2022/23, 2-й тур

Манчестер Сіті – Борнмут – 4:0

Голи: Гюндоган, 18, Де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (автогол)

Брайтон – Ньюкасл – 0:0

Вулверхемптон – Фулхем – 0:0

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 81 (Фулхем)

Саутгемптон – Лідс – 2:2

Голи: Арібо, 72, Вокер-Пітерс, 82 – Родріго, 46, 60

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – початок о 19:30

У матчі Манчестер Сіті проти Борнмута фаворит був очевидний – і ще до 40-ї хвилини він підтвердив свій статус. "Містяни" відкрили рахунок на 18-й хвилині внаслідок шикарної комбінації між Вокером, Гюндоганом і Холандом. Кайл виконав пас вперед із центральної зони, Ілкай під тиском захисника зіграв п'яткою на Ерлінга, а той віддав проникну передачу під вривання Гюндо – німець увірвався на лівий край штрафного й переграв голкіпера. 1:0.

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На 31-й хвилині перевагу господарів подвоїв Де Брюйне, який прийняв пас від Фодена, пройшов правим флангом у карний майданчик і пробив зовнішнім боком стопи в дальній нижній кут. Ще за шість хвилин Кевін віддячив Філу, виконавши проникну передачу на лівий край штрафного під удар англійцю – 3:0.

В другому таймі Ман Сіті міг влаштувати Борнмуту жорстоке побиття, але справа обмежилась всього одним голом – та і той забив захисник "вишеньок" у власні ворота. 4:0! "Містяни" продовжують переможну ходу.

Сюжет паралельного матчу виявився набагато цікавішим. Лідс приїхав угості до Саутгемптона, зігравши на рівних у першому таймі – а от на початку другого йоркширців понесло. Вже на перших секундах Родріго вивів гостей уперед, замкнувши крос Харіссона на ближню стійку. Ще за 15 хвилин іспанець оформив дубль, пробивши головою після навісу Стрьойка з кутового. Здавалося, що це кінець для Соттона.

Втім, господарі не здались. Ральф Хаззенхюттль випустив на поле новачка Арібо, а той через 8 хвилин перебування на полі відродив інтригу. Джо отримав проникну передачу на лівий край штрафного й переграв голкіпера. На 82-й же хвилині Саутгемптон зрівняв рахунок зусиллями Вокера-Пітерса, якому вдалося пробити з правої половини карного майданчика точнісінько під дальню стійку – 2:2! Шокований Лідс так і не прийшов до тями. Нічия.

Тим часом Брайтон приймав Ньюкасл. Це був перший домашній матч "чайок" у сезоні, тож вболівальники на Амексі очікували свята – тим паче після звитяги над МЮ. Підопічні Грема Поттера зробили усе можливе для цього, домінуючи протягом обох таймів.

Особливо потужно господарі виглядали по перерві, завдавши 7 ударів проти одного у "сорок". Брайтон створив низку прекрасних моментів, але блискуча гра Ніка Поупа у рамці так і не дозволила відкрити рахунок у зустрічі. Ньюкасл же, мало що створивши, був задоволений і нульовою нічиєю. Саме з цим результатом поєдинок і добіг кінця.

У матчі між Вулверхемптоном і Фулхемом було зафіксовано ті ж цифри на табло. Поєдинок був рівним і без великої кількості моментів, як це часто і буває в іграх "вулвз". У першому таймі підопічні Бруну Лаже виглядали гостріше, однак в другому перемогу могли вирвати "коттеджери" – вони заробили пенальті на 80-й хвилині. На жаль для лондонців, Мітровіч не зміг переграти Са з "позначки".

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