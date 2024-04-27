Салах шокував зухвалістю після публічного конфлікту з Клоппом: "Якщо я заговорю, буде пожежа"
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував сутичку з Юргеном Клоппом під час матчу проти Вест Хема (2:2) у 34 турі АПЛ.
Перед виходом на поле єгиптянин вступив у суперечку з наставником мерсисайдців. Після матчу Мохамед Салах висловився щодо палкої розмови з Юргеном Клоппом.
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"Якщо я заговорю, буде пожежа", – цитує форварда мерсисайдців журналіст Льюїс Стіл.
Нагадаємо, що Ліверпуль наразі перебуває на третій позиції, маючи у своєму активі 75 балів. Мерсисайдці відстають від Арсенала на два пункти, але "каноніри" мають гру в запасі.
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