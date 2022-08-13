Гравець збірної Еквадору Байрон Кастільйо залишається в центрі скандалу, який може не пустити його національну команду на чемпіонат світу.

Здавалося б, що скандал навколо Кастільйо вже згас, оскільки ФІФА офіційно вирішила не дискваліфіковувати збірну Еквадору, однак підключилось англійське видання Daily Mail.

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Ресурс отримав документи, які підтверджують, що Байрон Кастільйо, який зіграв у 8 матчах кваліфікації до ЧС-2022, народився в Колумбії та ніколи не мав еквадорського громадянства. Зазначається, що існує два свідоцтва про народження Кастільйо – одне з Колумбії (Байрон Хав’єр Кастільйо Сегура) і інше з Еквадору (Байрон Девід Кастільйо Сегура).

Чилійська асоціація стверджує, що Кастільйо опинився в Еквадорі як нелегальний біженець та не мав права виступати за збірні. Втім, це не завадило Байрону зіграти 15 матчів на молодіжному рівні та ще близько 10-ти на дорослому. Джерело, близьке до справи, зазначило, що ФІФА спеціально затягує розгляд, аби уникнути зриву чемпіонату світу: "В Еквадорі панує епідемія гравців з фальшивими документами, але ФІФА з цим нічого не робить".

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Еквадору потрапила в групу А, де її суперниками стануть Катар, Нідерланди і Сенегал.

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