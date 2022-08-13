Руслан Маліновський на фоні інформації про можливий перехід в англійський Ноттінгем Форест розпочав перший матч сезону в запасі – у товариських поєдинках міжсезоння 29-річний українець теж виходив тільки на заміну. Оновлена команда Джан П'єро Гасперіні стартувала в Серії А 2022/23 проти Сампдорії – колишнього клубу Владислава Супряги, який провалив італійський вояж.

У минулому сезоні обидва матчі завершилися впевненими перемогами "Богині" (4:0 і 3:1), але Аталанта в міжсезоння суттєво оновилася. Команду із гравців основної обойми вже покинули Пессіна та Міранчук. Лідер півзахисту Ремо Фройлер близький до відходу в Ноттінгем Форест, а Хосе Паломіно ризикує отримати тривалу дискваліфікацію за вживання допінгу.

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Серед підсилення бергамасків – Адемола Лукман і Едерсон, який наразі перебуває в лазареті. Гасперіні не ризикнув довіритися новачкам з перших хвилин, кинувши в бій перевірених бійців. За винятком молодого центрбека Калеба Околі, який повернувся з оренди в Кремонезе і вийшов зі старту.

Незлагодженість дій Аталанти в обороні ледь не вилізла боком вже на перших секундах гри. Одразу після стартового свистка Сампа втратила вбивчий момент. Помилка в захисті "Богині" призвела до виходу Леріса віч-на-віч із Муссо, але лише відчайдушний підкат Йоакіма Меле врятував бергамасків від пропущеного м'яча. Гості відповіли невлучним ударом Сапати з меж штрафного.

Сампдорія на старті більше володіла м'ячем і таки забила. Пашаліч втратив м'яч у центрі поля, Меле програв силову боротьбу Лерісу. Той покотив у центр штрафного на Капуто, а Франческо пробив у дальній кут. На бік бергамасків став VAR, вгледівши фол Леріса проти Меле. Гол скасували.

Ближче до середини тайму Аталанта захопила м'яч під контроль і не забила лише дивом. Сапата з Муріелем розігнали швидку атаку бергамасків, Хатебур прострілив на Меле, який буквально з двох метрів примудрився влучити у стійку порожніх воріт.

Асист Маліновського у відеоогляді матчу Сампдорія – Аталанта

Але буквально за дві хвилини гості таки повели в рахунку. Затяжна атака Аталанти завершилася скидкою Пашаліча на Толої, який несподівано для захисників Сампи пішов у позиційну атаку. Саме капітан бергамасків коліном переправив м'яч у сітку з меж воротарського. 0:1 – в принципі, по грі. Після невдалого старту гостей гол у ворота генуезців почав назрівати.

По суті, це був останній момент до перерви. Бергамаски в економ-режимі відстояли переможний результат першого тайму, а Сампдорія після пропущеного м'яча майже не атакувала. Єдиний напівмомент – неточний удар зі штрафного на останніх секундах. За підсумками першого тайму Аталанта на свій гол явно награла (1.54 xG проти 0.14 у суперника), але огріхи в захисті могли призвести до серйозних проблем. Якби не VAR і скасований гол підопічних Джампаоло, все могло б піти за іншим сценарієм.

Старт другої половини був абсолютно нецікавим – нейтральні вболівальники цілком могли або заснути, або перемкнути на побоїще, яке Брентфорд у паралельному матчі АПЛ влаштував Манчестер Юнайтед. Банальне катання м'яча без будь-якого конструктиву і бажання ризикувати. Найцікавіше, що трапилося за перші 20 хвилин – дебют Лукмана, який замінив Мурієля, та пошкодження Толої. Капітан повернувся на поле, але згодом таки був замінений.

Аталанта не була б сама собою, якби не придумала проблеми. Бергамаски ледь не догралися. Сабірі пробив зі штрафного з 20-ти метрів – стійка зіграла за бергамасків. Муссо не рятував, хоч м'яч і летів у його кут, але удар був дуже сильним.

Гасперіні одразу відреагував, випустивши Скальвіні та Дзортеа. Маліновський продовжував сидіти в запасі. Натомість у Сампи вийшов ветеран Фабіо Квальярелла, який одразу міг забивати. Його удар з льоту з гострого кута був трохи невлучним. Був у Фабіо ще один схожий момент, але цього разу м'яч зачепив поперечку. Після цього на поле таки вийшов Руслан Маліновський – йшла 84 хвилина.

Українець вийшов у дуже нервову гру. На той час емоцій вже було більше, ніж футболу як такого. Нерви, фоли, картки, розмови з арбітром – так минули останні хвилини на Луїджі Ферраріс. Одна з рідкісних контратак Аталанти завершилася голом Лукмана, але дебютант був у офсайді. Рефері додав 6 хвилин, але генуезці не змогли конвертувати свої моменти в забитий м'яч.

Натомість гості таки забили. Маліновський розігнав атаку і віддав на Лукмана. Не найкращий пас українця, але Адемола все зробив розкішно. Екс-вінгер РБ Лейпциг хитнув захисника і влучно пробив у кут. 0:2 – важка перемога Аталанти у невидовищному та нервовому поєдинку, і, можливо, остання результативна дія Руслана в складі команди з Бергамо. Чекаємо новин від Аталанти і Ноттінгема.

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