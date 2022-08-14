Украина

УПЛ официально утвердила календарь чемпионата Украины 2022/23 – первое Классическое состоится в 7-м туре.

Умер экс-футболист и тренер Динамо – он был бронзовым призером Олимпиады и 5-кратным чемпионом СССР.

Украинский футболист приостановил карьеру и присоединился к ВСУ.

Максим Коваль официально нашел новый клуб, вернувшись в Европу из Саудовской Аравии.

Топ-матчи дня

Астон Вилла переиграла Эвертон во 2 туре АПЛ – Миколенко снова спасает и создает супермомент, провал экс-звезд Барселоны.

Арсенал перестрелял Лестер в матче АПЛ – Жезус оформил 2 дубля, крутую статистику Зинченко испортил гол из его зоны.

Руслан Малиновский отдал ассист – возможно, последний в Италии. Аталанта с трудом выиграла первый матч сезона, а украинец может продолжить карьеру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма.

ПСЖ одержал очередную разгромную победу – Неймар оформил дубль, Мбаппе не забил пенальти, дебютный гол новичка.

Барселона расписала ничью с Райо Вальекано в стартовом матче Примеры. Арбитр отменил три гола, Бускетс получил красную.

Мир

Почему Роналду номинирован на "Золотой мяч", а Месси – нет: объяснение организаторов.

Карло Анчелотти анонсировал завершение тренерской карьеры. Реал станет его последним клубом.

ЧМ-2022: участник Мундиаля может потерять путевку – скандал разгорелся с новой силой.