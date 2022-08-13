Атакувальний півзахисник Олексій Красов, який виступає за першоліговий Скорук, змінив футбольну форму на військову.

Красов, який народився у Донецьку, вирішив взяти паузу в кар'єрі футболіста. 28-річний атакувальний півзахисник йде до лав Збройних Сил України та захищатиме нашу свободу на фронті. Про це повідомив офіційний сайт Скорука.

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Прес-служба клубу зазначила, що Олексій завжди відрізнявся мужньою і безкомпромісною грою на полі. Гравець вирішив, що футбольні баталії зараз не на часі, головне – відстояти Україну.

Нагадаємо, за підсумками дострокового завершеного сезону 2021/22 Скорук посів друге місце у групі Б Другої ліги. Сезон 2022/23 команда з Нікопольського району зіграє в групі Б Першої ліги. У стартовому турі суперником Скорука стане Чернігів, матч відбудеться 27 серпня.

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