На 75-му році життя зупинилося серце колишнього футболіста Динамо та тренера динамівської футбольної школи В'ячеслава Семенова, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Нагадаємо, Семенов – вихованець київського клубу, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 1965 році. З 1969 по 1972 рр. виступав за Зорю, після чого повернувся в Динамо. У 1975-му один сезон провів у Дніпрі і знову вирушив у Зорю. Повісив бутси на цвях у київському СКА, де був граючим тренером.

За час виступів встиг стати чотириразовим чемпіоном Радянського Союзу з Динамо та завоював золото першості з Зорею, а також здобув бронзові медалі на Олімпійських іграх у Мюнхені у 1972 році.

Після завершення кар'єри працював дитячим тренером в Динамо (з 1979 року).

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