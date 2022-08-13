Французьке видання L'Équipe оцінило внесок Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі у минулому сезоні на фоні здивування футбольного світу через відсутність аргентинця у списку номінантів на "ЗМ".

Чинного володаря найпрестижнішої індивідуальної нагороди не включили у список з 30 претендентів на премію. Для Мессі це перше непотрапляння за 17 років. У багатьох виникло питання: чому ж Роналду, який теж провів не найкращий сезон, є серед номінантів, а Мессі – ні.

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L'Équipe, який допомагає France Football в організації премії, опублікував окрему статтю з поясненням. У ній йдеться про те, що перший рік Лео в Парижі не був хорошим (всього 6 голів). Форма 35-річного нападника була поганою, він мав напружені відносини з Маурісіо Почеттіно та ще й ПСЖ вилетів від Реала в 1/8 фіналу ЛЧ. Загалом сезон описується словом "розчарування".

Присутність Роналду французьке видання пояснює просто. Він став найкращим бомбардиром в історії національних збірних, забив шість м'ячів на груповому етапі ЛЧ, вивівши Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу, та завершив сезон з 32 голами в 49 поєдинках.

До слова, ім'я володаря "Золотого м'яча-2022" оголосять 17 жовтня у Парижі. Букмекери та експерти фаворитом називають лідера мадридського Реала Каріма Бензема.

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