Олександр Зінченко вдруге поспіль вийшов із перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Лестер на "Футбол 24", стартував о 17:00. У першому турі АПЛ 2022/23 команда українця, який відзначився вирішальним гольовим пасом, перемогла Крістал Пелас на виїзді (2:0). "Лисиці" втратили домашню перемогу над Брентфордом (2:2). Лондонці отримали шанс почати сезон з двох сухих перемог у чемпіонаті, чого з ними не траплялялося понад 50 років. Лестер підходив ідеально. Цей суперник до сьогодні виграв лише 1 раз на стадіоні "канонірів" за останні 25 спроб, програвши 20 поєдинків.

Арсенал – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ

На перших хвилинах помиляється Джака. Швейцарець, який змістився на позицію Зінченка ліворуч у захисті, дав себе обікрасти. Варді несподівано вивів... центрбека Фофана на побачення з голкіпером – Ремсдейл вчасно вийшов і перекрив обстріл. Жезус після навісу Мартінеллі зі штрафного мінімально не влучив у ближній кут. Габріель після навісу того ж тезки прицілювався на другому поверсі. Джака влучив у стійку після розкішного закидання Сака на дальню. Зінченко намагався добивати другим темпом, але схибив з льоту. Не проблема. Жезус забив казковий гол. Мартінеллі з Джакою довели до Габріеля на 15 метрах від воріт, бразилець елегантно перекинув Ворда.

Зінченко м'яко накинув у штрафний, Мартінеллі заробив кутовий і сам же його виконав. Жезус замкнув головою на дальній стійці, оформивши дубль за 12 хвилин. Цікаво, що "асист" дев'ятці Арсенала віддав 9 номер суперника Варді. Ремсдейл вибив від своїх воріт. Жезус спочатку зачепився головою, а потім прокинув собі та розстрілював голкіпера. Ворд якимсь дивом позбавив хет-трику. З високого відбирання Зінченка почалася багатоходівка, яку завершував Жезус після пасу Мартінеллі. Знов голкіпер виручає Лестер у ближньому бою.

Кастань закидав у штрафний, Варді прокидав м'яч повз Ремсдейла. Суддя спершу зафіксував фол на пенальті, але після консультації з VAR змінив рішення. Арсенал цілком заслужено веде 2:0, переграючи суперника за всіма статтями. Удари загалом 10:1, з меж штрафного 8:1, стовідсоткові моменти 3:1. За очікуваними голами ударів у площину воріт в одного Жезуса 1,47, у всього Лестера 0,3. Зінченко знову на солідному рівні. Сашко отримав 7 балів від SofaScore за 1 тайм. Двічі пробивав по воротах (ще одну дальню спробу заблокували). Лише дві передачі з 45 не знайшли адресата (95% – найкращий у команді). Виграв усі 3 єдиноборства і тільки двічі втратив володіння.

Zinchenko’s first half by numbers vs. Leicester City:



100% tackle won

100% ground duels won

100% aerial duels won

95% pass accuracy

51 touches

17/18 final 3rd passes



Most passes on the pitch in the first half. ? pic.twitter.com/KlkPiHo9Q3 — Statman Dave (@StatmanDave) August 13, 2022

Еванс закинув з глибини, Джастін головою переводив на Варді, але того випередив Саліба, відправивши снаряд повз свого Ремсдейла. Та за 2 хвилини Арсенал поновив перевагу. Жезус розкидав суперників у штрафному і віддав під розстріл для Джаки. Зінченко шукає руку в Кастаня після свого прострілу. Арбітр бачить тільки кутовий. Жезус вмикає режим бразильського Роналдо. Ледь вловимі фінти, стрімкий прохід до воротарського – лише завершальний не то удар не то простріл опускає з небес на землю.

І знову Жезус. Габі починає атаку з глибини, обігрується із Сака – сам же й пробиває. Близько, але все ще не хет-трик. Іхеаначо на фланзі Зінченка обігрався з партнером і продерся у володіння Ремсдейла. Меддісон із доволі гострого кута прошив кіпера Арсенала. Ніби граються "каноніри" із суперником. Не минуло й хвилини, як знову 2 голи переваги. Перехоплення в центрі поля, Жезус, крім гольового, оформлює ще й асистентський дубль. Мартінеллі ідеально поклав з-за меж штрафного. Зінченко поступається місцем Тірні на 77 хвилині.

Мартінеллі на Сака, чий удар парирує воротар. Жезусу вже ніхто особливо не заважає, але м'яч тільки облизує каркас воріт. Не буде таки хет-трику. Сака і Жезус йдуть з поля. Сміт-Роу та Нкетія на полі. Партей міг забивати метрів з 10, серія кутових для Арсенала, який ніби в більшості грає. Арсенал і Манчестер Сіті як мінімум до матчу Тоттенхема проти Челсі – єдині команди, які набрали максимум очок за 2 тури АПЛ. Чинні чемпіони попереду завдяки кращій різниці.

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