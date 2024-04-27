У суботу 34-й тур чемпіонату Італії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 34-й тур

Лечче – Монца – 1:1

Голи: Крстовіч, 90+2 – Пессіна, 90+6 (п)



Лаціо – Верона – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Монца розписала драматичу нічию з Лечче. Сусіди по турнірній таблиці провели доволі скупий на події поєдинок з мінімумом ударів у площину воріт. Зрештою, всі найцікавіші події відбулись вже у доданий час.

На 92-й хвилині Крстовіч відгукнувся на передачу у штрафний майданчик і ідеально пробив у праву дев'ятку. Вболівальники "вовків" вже розпочали святкувати перемогу, як Венуті зіграв рукою у власному штрафному, і арбітр призначив пенальті. Пессіна з позначки врятував Монцу від поразки.

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