Головні новини футболу 13 грудня: мережа вибухнула через фіаско Динамо в ЛЄ, Клопп продовжив контракт з Ліверпулем

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 грудня.

Реакція на фіаско Динамо

Динамо напередодні не зуміло переграти Лугано та ганебно вилетіло з Ліги Європи. Вболівальники вибухнули гнівом. "ВР за рівнем довіри випередила Динамо" та "добрі новини з немитої": ми зібрали реакцію соцмереж на провал киян.

Ігор Суркіс не планує звільняти Олексія Михайличенка після невдачі в Лізі Європи. Україна загрозливо підпустила Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Віктор Циганков увійшов до топ-15 гравців Ліги Європи.

Наші за кордоном

Роман Безус в компанії трьох гравців Манчестер Юнайтед потрапив до команди тижня у Лізі Європи після ефективної гри проти Олександрії. Владислав Наумець оформив хет-трик за Яніну – дивіться відео гольової феєрії українця.

Роман Зозуля може зіграти у матчі зі скандальним суперником – тренер Альбасете вніс форварда в заявку. "Лунін знав, на що йшов": тренер Вальядоліда жорстко оцінив перспективи українця, а Реал вже визначився з його майбутнім.

Мануель Пеллегріні зробив заяву щодо свого майбутнього у Вест Хемі – Андрій Ярмоленко ризикує залишитись без тренера. Олександр Зінченко готовий увірватися на кризовий Арсенал – цього вікенду очікується повернення українця в основу Манчестер Сіті.

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Юрген Клопп офіційно перепідписав контракт з Ліверпулем. Нова угода німця з мерсисайдським клубом буде чинною до 2024 року. Також "скаузери" продовжили контракт з Джеймсом Мілнером. Натомість у Пепа Гвардіоли є можливість розірвати контракт з Манчестер Сіті.

Збірна України перед Євро-2020 може провести спаринг із Кіпром. Капітан Шахтаря Тайсон потрапив на радари трьох клубів.