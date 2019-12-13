Євро-2020: Україна може провести спаринг із Кіпром

Українська асоціація футболу продовжує планувати підготовку національної команди до основної частини чемпіонату Європи-2020.

Безпосередньо перед континентальним форумом "синьо-жовті" можуть зіграти зі збірною Кіпру, повідомляє Zbirna.com.

Федерація футболу Франції затвердила товариський матч з Україною

За інформацією видання, УАФ отримала принципову згоду від острівної команди провести спаринг 26 травня. Імовірно, матч відбудеться у Харкові на ОСК Металіст. Ще 2 товариські поєдинки заплановані на 2 червня та 7 червня. Наразі тривають перемовини з потенційними суперниками.

Нагадаємо, що збірна України вже домовилась про два спаринги навесні: 27 березня підопічні Андрія Шевченка зіграють проти чемпіонів світу збірної Франції, а 31-го – проти збірної Польщі.

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