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Тайсон потрапив на радари трьох клубів

12:20 2275 Читать на русском
Тайсон потрапив на радари трьох клубів
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Лідер Шахтаря Тайсон має шанс повернутись на батьківщину.

Три бразильські клуби націлились на Тайсона. Серед претендентів на хавбека Шахтаря – Палмейрас, Інтернасьйонал та Корінтіанс, повідомляє Goal.

Тайсон різко відповів на критику на свою адресу

В таборі донецького клубу готові відпустити бразильця за 20-25 млн євро, хоча ще влітку вимагали за свого гравця у Мілана 30 млн. Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, Тайсон приєднався до Шахтаря у 2013-му, перейшовши з Металіста. В поточному сезоні УПЛ бразилець провів 13 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 9-ма асистами.

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Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Палмейрас Палмейрас Інтернасьйонал Інтернасьйонал Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Корінтіанс Корінтіанс
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