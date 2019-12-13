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Пеллегріні зробив заяву щодо свого майбутнього у Вест Хемі – Ярмоленко ризикує залишитись без тренера

15:47 453 Читать на русском
Пеллегріні зробив заяву щодо свого майбутнього у Вест Хемі – Ярмоленко ризикує залишитись без тренера
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні вважає, що матч проти Саутгемптона може стати каталізатором щодо його кар'єри у лондонському клубі.

 

"Чого я дійсно потребую, так це перемоги в матчі проти Саутгемптона. Але, можливо, що в понеділок я вже не буду тренувати Вест Хем", – цитує Пеллегріні tbrfootball.

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Нагадаємо, через провальні результати "молотобійців", у ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливе звільнення чилійського фахівця.

Після 16-ти турів чемпіонату Англії Вест Хем перебуває на 16-й сходинці турнірної таблиці. Зустріч лондонського клубу із Саутгемптоном відбудеться 14 грудня (субота), початок о 19:30.

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Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Саутгемптон - Вест Хем
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