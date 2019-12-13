Циганков увійшов до топ-15 гравців Ліги Європи

Лідер київського Динамо Віктор Циганков, попри виліт українського гранда з Ліги Європи, увійшов до списку найкращих гравців турніру на груповій стадії.

Півзахисник "біло-синіх" став 11-м у рейтингу FedEx Performance Zone, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Циганков набрав 5688 балів. Лідером рейтингу є хавбек франкфуртського Айнтрахта Філіп Костіч (8053 пункти), другий – форвард шотландського Рейнджерс Альфредо Морелос (7673), третій – оборонець австрійського ЛАСКа Райнхольд Ранфтль (7516).

Fedex Performance Zone – рейтинг, що відображає форму гравців на клубному рівні в Лізі Європи та національних першостях. Спеціальний алгоритм обробляє статистику гравців і видає значення, на базі якого і будується рейтинг.

До слова, в сезоні 2019/20 Віктор Циганков провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Нагадаємо, що Динамо напередодні не змогло перемогти Лугано та вилетіло з єврокубків, а Циганков забив єдиний м'яч киян у поєдинку на 90+4-й хвилині.

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