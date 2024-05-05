Полісся та Зоря у рамках 27-го туру УПЛ 2023/24 сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч у Житомирі мав величезне значення як для Полісся, так і для Зорі. Підопічні Сергія Шищенка у випадку перемоги наздогнали б Рух і СК Дніпро-1 – таким чином, на дві єврокубкові позиції претендували одразу б три команди з рівною кількістю очок (але "спортклубівці" свою гру ще не провели). Команда Юрія Коваля, своєю чергою, могла б відірватись від зони вильоту на п'ять пунктів.

У першому таймі моментів чекали дуже довго. У стартові півгодини пригадується тільки два епізоди – удар Антюха головою у з семи метрів (в руки Кудрику) і гол Полісся. Господарі вийшли вперед зусиллями Назаренка, якому вдалося реалізувати вихід віч-на-віч. Олександр прийняв шикарне закидання від Смолякова та перекинув Сапутіна. 1:0!

А от в останній 15-хвилинці першого тайму стало цікавіше. На 35-й Яцик залишив Зорю у меншості – Олександр відмахнувся від Таллеса Кошти. На відеоповторах фол нормально здалося, що хавбек швидше погладив суперника рукою, але Володимир Новохатній був непохитним. Він показав другу жовту картку (а першу Яцик отримав за грубий підкат у Петряка).

На 39-й же хвилині Полісся могло подвоїти свою перевагу. Таллес Кошта обіграв Антюха на лівому фланзі та викотив проникну передачу Петряку, а Іван пробив з гострого кута – вінгер поцілив у дальню стійку! Ще за три хвилини Фортюне завершив класну комбінацію, увірвавшись на лівий край штрафного та закрутивши у праву дев'ятку. Трохи неточно!

Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0 на користь житомирян. На початку другого тайму вони мали добивати луганців – Таллес обігрався з Фортюне на 52-й хвилині, влетівши до карного майданчика й бахнувши під дальню стійку. Сапутін парирував, а добивання від Фортюне пройшло над хрестовиною!

На 56-й же господарі могли відзначитись курйозним автоголом. Подачу зі стандарту Петряк вибив у плече Фортюне, а від неї м'яч полетів під поперечку. Кудрик врятував Полісся ефектним сейвом.А на 58-й стався доволі неоднозначний епізод – Герреро скидував навіс на дальній кут воротарського, а там Михайліченко жорстко насів на Дришлюка. Арбітр вирішив, що пенальті тут не було.

Ці два епізоди виглядали тривожними дзвіночками для підопічних Сергія Шищенка. На 61-й же хвилині забили у дзвони – Бутко прострілив на 11 метрів, Герреро спокійно прийняв м'яч і другим дотиком відправив його у лівий верхній. 1:1! Зоря зрівняла рахунок.

Здавалося, що зараз піде екшн. Перемога була потрібна обом колективам, однак вболівальників чекало розчарування. Жодного дійсно небезпечного моменту в останні півгодини футболісти не створили. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

У підсумку, Полісся залишились у двох очках від місця у Лізі конференцій. Зоря ж збільшила відрив від зони плей-офф за виживання лишень до трьох залікових балів, хоча у луганців є гра в запасі. Цікаво, що Юрій Коваль – коуч луганців – не зміг перемогти у 42-му гостьовому матчі поспіль (це взагалі як?).

"У Кривбасі правильна конкуренція": воротар зі Славутича – про 16 років у Динамо, нові Карпати і зразкового Облака