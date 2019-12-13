Суркіс не планує звільняти Михайличенка після провалу в Лізі Європи, – ЗМІ

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не втратить свою посаду після вильоту киян з групи Ліги Європи.

Президент Динамо Ігор Суркіс не має наміру звільняти українського фахівця, незважаючи на виліт з Ліги Європи, стверджує Tribuna.com.

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За інформацією видання, Олексій Михайличенко допрацює в київському клубі як мінімум до кінця сезону 2019/20.

Суркіс вважає, що 56-річному фахівцю слід дати можливість попрацювати з командою на зимових зборах і повноцінно підготувати її до другої частини сезону. Висновки про роботу коуча будуть зроблені вже після закінчення поточного сезону.

Додамо, що після 17-и турів УПЛ Динамо посідає четверту сходинку, поступаючись лідеру 14-а очками. У Лізі Європи кияни стали третіми у групі з Мальме, Лугано та Копенгагеном.

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