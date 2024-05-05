Мудрик в старті на чергове дербі: онлайн трансляція матчу Челсі – Вест Хем
Челсі приймає Вест Хем у рамках 36 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Челсі – Вест Хем стартує о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.
Челсі переграв Тоттенхем і зберігає шанси на єврокубки – Мудрик отримав високу оцінку, створивши супершанс
Челсі має жахливу кадрову ситуацію, однак останні два матчі провів сильно: нічия з Астон Віллою та перемога над Тоттенхемом. "Сині" повернулися в боротьбу за єврокубки. Сьогодні дербі Західного Лондона проти Вест Хема, який йде поруч у таблиці.
Михайло Мудрик вп'яте поспіль виходить в старті на матч АПЛ.
Стартові склади команд
Челсі: Петровіч – Чалоба, Сілва, Бадіашіль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуеке, Палмер, Мудрик – Джексон.
Запасні: Беттінеллі, Гюсто, Дісасі, Колвіл, Гілкріст, Касадей, Стерлінг, Нкунку, Дейвід.
Вест Хем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Огбонна, Емерсон – Соучек, Альварес – Боуен, Пакета, Кудус – Антоніо.
Запасні: Фабіанскі, Джонсон, Кресвел, Кейсі, Ерзі, Ворд-Прауз, Корне, Мубама, Інгс.