Челсі приймає Вест Хем у рамках 36 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Вест Хем стартує о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Челсі переграв Тоттенхем і зберігає шанси на єврокубки – Мудрик отримав високу оцінку, створивши супершанс

Челсі має жахливу кадрову ситуацію, однак останні два матчі провів сильно: нічия з Астон Віллою та перемога над Тоттенхемом. "Сині" повернулися в боротьбу за єврокубки. Сьогодні дербі Західного Лондона проти Вест Хема, який йде поруч у таблиці.

Михайло Мудрик вп'яте поспіль виходить в старті на матч АПЛ.

Стартові склади команд

Челсі: Петровіч – Чалоба, Сілва, Бадіашіль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуеке, Палмер, Мудрик – Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Гюсто, Дісасі, Колвіл, Гілкріст, Касадей, Стерлінг, Нкунку, Дейвід.

Вест Хем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Огбонна, Емерсон – Соучек, Альварес – Боуен, Пакета, Кудус – Антоніо.

Запасні: Фабіанскі, Джонсон, Кресвел, Кейсі, Ерзі, Ворд-Прауз, Корне, Мубама, Інгс.