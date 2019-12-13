"Лунін знав, на що йшов": тренер Вальядоліда жорстко оцінив перспективи українця, а Реал вже визначився з його майбутнім

Головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес прокоментував ситуацію Андрія Луніна, який не зіграв ще жодного матчу у сезоні 2019/20. Керманича запитали, чи покине українець команду взимку.

"Я не повинен нічого пояснювати. Ми задоволені Луніним. Він дуже добре працює на тренуваннях. Але ми задоволені й роботою Жорді. Відтак, нам потрібно приймати рішення.

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Лунін знав, що приходить сюди боротись за місце у складі. Ми приймаємо рішення, яке є найбільш справедливим", – заявив Серхіо на прес-конференції перед матчем 16 туру Прімери проти Хетафе.

Нагадаємо, що після невдалої оренди у Леганесі, де Лунін опинився за спиною "Пічу" Куельяра, Реал відправив його у Вальядолід, але ситуація стала ще гіршою. Андрій взагалі не отримує практики. Жодної зіграної хвилини у перших 15-ти турах Прімери.

Раніше в іспанській пресі з'явилась інформація, що Лунін може покинути "Пуселу" в зимове трансферне вікно. Журналіст видання AS Хосе Луїс Рохі Прієто у коментарі "Футбол 24" підтвердив намір Реала розірвати угоду з Вальядолідом.

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