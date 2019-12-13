Україна загрозливо підпустила Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Невдачі українських команд у єврокубках можуть дорого коштувати в наступних розіграшах Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Три представники України цього тижня набрали лише 0,2 бали в єврокубках.

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Сукупний рейтинг країни тепер складає 33,500 пункта, що дозволяє залишатися на 10-й сходинці таблиці коефіцієнтів. Попереду йдуть Нідерланди – 35,150 балів. У єврокубках залишаються ще 2 тамтешніх команди – Аякс і АЗ гратимуть у плей-офф Ліги Європи.

Натомість до України підібралась Туреччина. Турецькі клуби в 6-му турі групового етапу єврокубків набрали 0,4 бали. Тепер у них 32,800 балів, а Істанбул Башакшехір спробує навесні власними силами наздогнати Україну.

Відзначимо, що зворотну місію матиме донецький Шахтар. "Гірники" залишилися останнім представником України в єврокубках і зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Десяте місце, яке нині посідає Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА, дає 5 місць у єврокубках. Зокрема, чемпіон стартує у групі Ліги чемпіонів, віце-чемпіон – у 2-му раунді кваліфікації. Проте, падіння на 11-те місце призведе до втрати гарантованого місця на груповому етапі ЛЧ.