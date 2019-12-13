"ВР за рівнем довіри випередила Динамо" та "добрі новини з немитої": реакція соцмереж на провал киян у Лізі Європи

Обличчя Караваєва як реакція українських фанів на Лугано

Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи, не зумівши переграти скромний Лугано на НСК Олімпійський. Користувачі соцмереж атакують тренера, гравців та керівництво.

Команда Михайличенка розписала результативну нічию з Лугано, відігравшись лише перед фінальним свистком. Кияни повторили велике фіаско з сезону 2011/12, коли також не вийшли з посередньої групи. Експерти пишуть про "зламане Динамо", а пересічні фанати закликають керівництво до змін.

Динамо – Лугано: повторення великої ганьби у Європі, або Жахливі промахи як заклик до глобальних змін

Коментатор Megogo Вадим Скічко пригадує три попередні швейцарські провали Динамо – Тун, Беллінцону та Янг Бойз.

Тун

Беллінцона

Янг Бойз

Лугано



Та що з цими швейцарськими командами не так? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 12, 2019

Водночас відомий журналіст знаходить "добрі новини у немитій". Виявляється, навіть у цій ситуації можна знайти позитив.

Але є і добрі новини. Жодної команди з немитої не буде у євровесні ? — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 12, 2019

Журналіст Руслан Свірін вважає, що нічия з Лугано – це серйозний удар по тих, хто вболіває фанатично і для кого гра Динамо є втіхою у житті.

Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов не приховував власного розчарування: "Це ганьба! Що називається, докотилися. Цьому немає пояснень. Цьому немає виправдань".

Ведучому та коментатору на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2" Максиму Гіленку сподобався Артем Бєсєдін. Схоже, це не іронія.

Мені здається, Беседін - футболіст, у якого щось вийде (за дотримання спортивного режиму). Просто прогноз у космос. Але мені подобається Артем на полі. — Максим Гіленко (@MaxGilenko) December 13, 2019

Екс-ведучий культової програми "Проспорт" Євген Зінченко бідкається через "зламане Динамо".

це Динамо зламалося. але іншого не буде. тримайтеся. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) December 12, 2019

Футбольний агент В’ячеслав Заховайло проявив стриманість: "Дочекаюся моменту, коли будуть зроблені висновки. Мені щиро шкода всіх уболівальників і себе в тому числі. Критики виллють тони лайна, для них поразки Динамо... це солодкі моменти життя".

Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко робить акцент на глобальних проблемах київського клубу.

«У тому, що сталося, винен насамперед я – Михайличенко»

Можно что угодно говорить о тренере, но он не ищет отговорки. В футболе мелочей не бывает и это факт. Футбольный клуб, команда, тренер, селекция, чемпионат - это все взаимосвязано. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) December 12, 2019

Журналіст та коментатор на "2+2" Олександр Золотогорський – про швейцарські кола пекла.

Ксамакс, Тун, Янг Бойз, Лугано... Кола пекла. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) December 12, 2019

Головний редактор офіційного сайту київського клубу Кирило Крижановський іронізує з вже легендарною фразою Леоніда Буряка після Туна: "Швейцарський футбол на підйомі".

Блогер Сергій Тищенко робить чотири короткі висновки:

1. Динамо не витримало психологічно тиску за результат. Гравці абсолютно втратили будь-яку впертість. Звідси велика кількість браку.

2. Провал Де Пени та Караваєва та флангах. Без Вербіча зовсім скромно.

3. Шепелєв та Буяльський зіграли так, що прийшлося сумувати за Сидорчуком.

4. При великій кількості прострілів та подач дивувала відсутність Соля.

5. Динамо не заслужило виходу в плей-офф ЛЄ. Команда Михайличенка справедливо покидає турнір.

Головний редактор сайту "Футбол 24" Олег Бабій вважає, що Динамо пробило історичне дно: "Мені не було настільки соромно, мабуть, із часів вильоту від Туна".

Що ж, Динамо пробило історичне дно. Мені не було настільки соромно, мабуть, із часів вильоту від Туна. Насправді ж має бути соромно клубу. Ганьба вам - президенте, тренере, командо. — Олег Бабій (@Gullit_87) December 12, 2019

Екс-нардеп та популярний блогер Віталій Чепинога пише, що вперше за багато років Верховна Рада за рівнем довіри українців, випередила Динамо.

"Брутальний футбол" весело кепкує над фанами Динамо, які тішились після поразки Шахтаря в ЛЧ.

Рядові уболівальники критикували Бєсєдіна і Суркісів. "Грають вони, а соромно мені", – зазначає один з прихильників "біло-синіх".

Зустрілись якось дві дворові команди Динамо Київ та Лугано, і одна з них програла! Ось і все що можу сказати!#ДинамоЛугано #динамокиїв #лігаєвропи #ЛигаЕвропы #DKVLUG — ЭМ (@mishakirpe) December 12, 2019

Господи, это уже даже не смешно! #ДинамоЛугано интересно, как низко должна пасть команда, чтобы Суркисы поняли, что «динамовское сердце», как бы уже усё.. а конспекты слегка устарели — #EdBorodin (@Ed_Borodin) December 12, 2019

Бєсєдін топ форвард з метра у ворота не попадає , Мессі плаче #ДинамоЛугано — Ivan Holovats'kyi (@Sensation2102) December 12, 2019