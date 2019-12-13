"ВР за рівнем довіри випередила Динамо" та "добрі новини з немитої": реакція соцмереж на провал киян у Лізі Європи

Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи, не зумівши переграти скромний Лугано на НСК Олімпійський. Користувачі соцмереж атакують тренера, гравців та керівництво.
Команда Михайличенка розписала результативну нічию з Лугано, відігравшись лише перед фінальним свистком. Кияни повторили велике фіаско з сезону 2011/12, коли також не вийшли з посередньої групи. Експерти пишуть про "зламане Динамо", а пересічні фанати закликають керівництво до змін.
Динамо – Лугано: повторення великої ганьби у Європі, або Жахливі промахи як заклик до глобальних змін
Коментатор Megogo Вадим Скічко пригадує три попередні швейцарські провали Динамо – Тун, Беллінцону та Янг Бойз.
Водночас відомий журналіст знаходить "добрі новини у немитій". Виявляється, навіть у цій ситуації можна знайти позитив.
Журналіст Руслан Свірін вважає, що нічия з Лугано – це серйозний удар по тих, хто вболіває фанатично і для кого гра Динамо є втіхою у житті.
Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов не приховував власного розчарування: "Це ганьба! Що називається, докотилися. Цьому немає пояснень. Цьому немає виправдань".
Ведучому та коментатору на телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2" Максиму Гіленку сподобався Артем Бєсєдін. Схоже, це не іронія.
Екс-ведучий культової програми "Проспорт" Євген Зінченко бідкається через "зламане Динамо".
Футбольний агент В’ячеслав Заховайло проявив стриманість: "Дочекаюся моменту, коли будуть зроблені висновки. Мені щиро шкода всіх уболівальників і себе в тому числі. Критики виллють тони лайна, для них поразки Динамо... це солодкі моменти життя".
Екс-хавбек збірної України, а нині експерт на телебаченні Євген Левченко робить акцент на глобальних проблемах київського клубу.
Журналіст та коментатор на "2+2" Олександр Золотогорський – про швейцарські кола пекла.
Головний редактор офіційного сайту київського клубу Кирило Крижановський іронізує з вже легендарною фразою Леоніда Буряка після Туна: "Швейцарський футбол на підйомі".
Блогер Сергій Тищенко робить чотири короткі висновки:
1. Динамо не витримало психологічно тиску за результат. Гравці абсолютно втратили будь-яку впертість. Звідси велика кількість браку.
2. Провал Де Пени та Караваєва та флангах. Без Вербіча зовсім скромно.
3. Шепелєв та Буяльський зіграли так, що прийшлося сумувати за Сидорчуком.
4. При великій кількості прострілів та подач дивувала відсутність Соля.
5. Динамо не заслужило виходу в плей-офф ЛЄ. Команда Михайличенка справедливо покидає турнір.
Головний редактор сайту "Футбол 24" Олег Бабій вважає, що Динамо пробило історичне дно: "Мені не було настільки соромно, мабуть, із часів вильоту від Туна".
Екс-нардеп та популярний блогер Віталій Чепинога пише, що вперше за багато років Верховна Рада за рівнем довіри українців, випередила Динамо.
"Брутальний футбол" весело кепкує над фанами Динамо, які тішились після поразки Шахтаря в ЛЧ.
Рядові уболівальники критикували Бєсєдіна і Суркісів. "Грають вони, а соромно мені", – зазначає один з прихильників "біло-синіх".