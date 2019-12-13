Зінченко готовий увірватися на кризовий Арсенал, серйозна перевірка для Реала і Барси перед Класіко – анонс євровікенду

"Футбол 24" традиційно анонсує головні події в топових чемпіонатах.

Арсенал – Манчестер Сіті

15 грудня, 18:30. Лондон, Емірейтс

Пряма трансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Манчестер Сіті далекий від оптимальної форми – команда в цьому чемпіонаті вже втратила стільки очок, як за весь попередній. Існують проблеми з доланням масованої оборони, атака стала менш варіативною, травми Ляпорта, Сане та Агуеро тільки погіршили ситуацію. Поразки від Ліверпуля та Манчестер Юнайтед цілком справедливі. Після них відставання від лідера складає 14 очок. Дійшло до того, що головним конкурентом Клоппа в боротьбі за чемпіонство називають Роджерса з його Лестером, а не Гвардіолу. Пеп заборонив футболістам відвідувати різдвяну вечірку.

Які б труднощі не спіткали Манчестер Сіті, це й близько не зрівняється з кризою в Арсеналі. Повернувся в склад Озіл, змінили капітана, звільнили Емері – а гра все одно жахлива. Як і результати – 1 перемога за останні 10 матчів у всіх турнірах і 9 місце АПЛ. Юнгберг не показав принципово нове обличчя Арсенала, команда не має монолітної оборони, тому не зовсім зрозуміло, завдяки чому "каноніри" можуть відібрати очки в Сіті.

Солідним фаворитом поєдинку виступають гості Емірейтс. Фахівці Marathon Bet пропонують такі коефіцієнти: перемога Арсенала – 6.25, нічия – 5.6, перемога Ман Сіті – 1.46. У цьому матчі очікуємо в старті Олександра Зінченка. Українець повністю відновився, вже відчув ігровий ритм у Лізі чемпіонів і готовий бити Арсенал.

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Що ще пропонує АПЛ цього вікенду:

– Лідери приймають андердогів (Ліверпуль проти Уотфорда, Лестер проти Норвіча) і повинні продовжити свої переможні серії (Ліверпуль – 7 турів, Лестер – 8 турів).

– Вест Хем їде в гості до Саутгемптона з надіями на покращення. Андрій Ярмоленко пропустив дербі з Арсеналом через травму, але в суботу повинен бути в бою – він працював на тренуванні в загальній групі.

– У локальній битві за 5 місце Тоттенхем і Вулверхемптон зустрінуться на Молінью. Жозе Моурінью проти найбільшої португальської колонії в АПЛ. Ну а Манчестер Юнайтед, який внаслідок розкішного минулого тижня з перемогами над Ман Сіті та Тоттенхемом піднявся на 5 сходинку, прийматиме Евертон без Марку Сілви.

Реал Сосьєдад – Барселона

14 грудня, 17:00. Сан-Себастьян, Аноета

Пряма трансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Валенсія – Реал

15 грудня, 22:00. Валенсія, Месталья

Пряма трансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Барселона та Реал лідирують у Прімері з однаковою кількістю очок, а в наступному турі обоє пройдуть перевірку серйозними суперниками. Каталонці їдуть в Басконію до Реал Сосьєдада, який досі тримається в топ-4, а мадридці гостюватимуть у Валенсії, яка на тижні створила диво та вистрибнула в плей-офф Ліги чемпіонів, обігравши Аякс.

Знову ж таки: і Барселона, і Реал поберегли сили в Лізі чемпіонів, але перемогли. Складно визначити, хто фаворит на одноосібне лідерство Ла Ліги після 17 туру. Мадрид останнім часом не надто успішно виїжджає на Месталью – лише 1 перемога в 5 матчах. Барса з Вальверде не вражає у гостьових матчах загалом – провали з Гранадою, Леванте, Борусією, Ліверпулем, Атлетіком перед очима.

Потрібно пам'ятати ще один важливий нюанс – 18 грудня Реал і Барселона зіграють перенесений очний матч. Підійти до Ель Класіко з перевагою в турнірній таблиці дуже важливо. Ігри з Сосьєдадом і Валенсію стануть підготовкою до головної битви місяця. Фаворитизм грандів не обговорюється: Marathon Bet пропонує 1.68 на перемогу Барси (при 5 на успіх РС) і 1.91 на перемогу Реала (при 3.94 на "кажанів").

Кальярі – Лаціо

15 грудня, 22:00. Кальярі, Сарденья Арена

Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Центральний матч італійського вікенду відбудеться на Сардинії аж у понеділок. Четверта команда Серії А приймає третю – Лаціо їде в гості до Кальярі. Для острів'ян така висока позиція є компліментарною – команда перебрала 13 (!) очок, якщо порівнювати з xPTS. Однак успіхи Наінгголана і Ко ґрунтуються не лише на удачі. Міцний організований Кальярі 3 місяці не знає поразок.

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Лаціо налаштований обірвати цю серію суперника та продовжити власну, яка вражає не менше. У 10 попередніх турах римляни 8 разів святкували перемогу й жодного разу не програли. Минулого вікенду підопічні Сімоне Індзагі здолали сам Ювентус! Найкращий бомбардир чемпіонату Чіро Іммобіле не реалізував пенальті та вперше з вересня пішов з поля без гола в Серії А. Однак у Лаціо знайшлися інші герої, які відвантажили Ювентусу 3 м'ячі.

Наші італійські легіонери зіграють?

– Аталанта після харківського тріумфу в Лізі чемпіонів зустрінеться з Болоньєю. Джан П'єро Гасперіні після дискваліфікації вперто не ставить Руслана Маліновського в основу, але в попередніх матчах він чудово себе показав: забив розкішний гол Вероні, підсилив команду в поєдинку з Шахтарем. Можемо сподіватися, що на Болонью Руслан повернеться в старт. Що стосується самої гри, то очікується результативний матч. Ставка на тотал більше 3 за 1.83 від Marathon Bet виглядає цікаво.

– Євген Шахов пробився в основу Лечче та стабільно грає у Серії А. Втім, у минулому турі Лечче створив камбек проти Дженоа лише після заміни Євгена. У суботу українець зі своєю командою їде в гості до аутсайдера першості Брешії. Шанси на очки дуже хороші.

Баварія – Вердер

14 грудня, 16:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Пряма трансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Баварія програла два попередні матчі Бундесліги та опустилася на 7 місце. Про що це свідчить? Здивуєтеся – про невезіння. Мюнхенці створили задосить моментів біля воріт Байєра та Борусії М і заслужили принаймні не поступитися. Говорити про проблеми у Гансі Фліка дуже рано – команда демонструє хороший футбол і на дистанції повернеться до боротьби за чемпіонство.

Щоправда, йти на зимову перерву за межами єврокубкової зони психологічно важко, тому за три тури Баварії потрібно терміново виправити ситуацію. Вердер – підхожий для цього суперник. Бременці вибралися з кадрової кризи, а результати все одно погані – зона вильоту у двох очках. Несподіванки не очікується, можна поставити на перемогу Баварії з форою (2) за 1.65 у Marathon Bet.

Що ще цікавого у Бундеслізі:

Гладбахська Борусія в статусі лідера чемпіонату зіграє з Вольфсбургом, який відверто посипався та злетів у середину таблиці. Головний конкурент "жеребців" РБ Лейпциг їде в гості до Фортуни, а Борусія Д зіграє з Майнцом. Юрген Клінсманн спробує здобути першу перемогу з Гертою, зупинивши сенсаційний Фрайбург.

Ну а центральним матчем туру можна вважати битву Шальке та Айнтрахта. "Кобальтові" невиправдано високо в турнірці (4 місце, 8 очок перебору), а "орли" невиправдано низько (11 місце, 5 очок недобору).

Бонус: АЗ – Аякс, 15 грудня, 17:45. Зустріч лідерів Ередивізі. Аякс має 3 очки переваги, але посеред тижня отримав потужний удар по психології, вилетівши вдома від Валенсії з Ліги чемпіонів. АЗ дуже мало пропускає в чемпіонаті – 8 голів за 16 турів, половина з яких в одному матчі. Буде цікавий поєдинок.

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