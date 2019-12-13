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Гвардіола може розірвати контракт з Манчестер Сіті, – The Times

19:01 676 Читать на русском
Гвардіола може розірвати контракт з Манчестер Сіті, – The Times
Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті по завершенні сезону 2019/20 цілком може залишитися без головного тренера.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола має право розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку. Ця опція стане активною влітку 2020-го – за рік до завершення чинної угоди.

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Відповідний пункт міститься в контракті 48-річного іспанця. Втім, поки що Гвардіола не виявляв бажання скористатися цим правом. Якщо тренер все ж вирішить піти, то головними фаворитами на його заміну стануть Маурісіо Почеттіно та Брендан Роджерс, інформує The Times.

Зауважимо, що Гвардіола очолив Сіті у 2016-му році. Протягом англійського етапу кар'єри іспанець виграв 2 чемпіонства, 2 Кубка Ліги та одного разу – Кубок Англії. Після 16-ти турів АПЛ 2019/20 Манчестер Сіті посідає лише 3 місце в чемпіонаті, а відставання від Ліверпуля вже складає 14 очок.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Головне
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