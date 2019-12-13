Гвардіола може розірвати контракт з Манчестер Сіті, – The Times

Манчестер Сіті по завершенні сезону 2019/20 цілком може залишитися без головного тренера.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола має право розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку. Ця опція стане активною влітку 2020-го – за рік до завершення чинної угоди.

Манчестер Сіті готується до відходу Гвардіоли – клуб визначився з пріоритетним варіантом наступника

Відповідний пункт міститься в контракті 48-річного іспанця. Втім, поки що Гвардіола не виявляв бажання скористатися цим правом. Якщо тренер все ж вирішить піти, то головними фаворитами на його заміну стануть Маурісіо Почеттіно та Брендан Роджерс, інформує The Times.

Зауважимо, що Гвардіола очолив Сіті у 2016-му році. Протягом англійського етапу кар'єри іспанець виграв 2 чемпіонства, 2 Кубка Ліги та одного разу – Кубок Англії. Після 16-ти турів АПЛ 2019/20 Манчестер Сіті посідає лише 3 місце в чемпіонаті, а відставання від Ліверпуля вже складає 14 очок.

Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії