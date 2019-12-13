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Безус в компанії трьох гравців Манчестер Юнайтед потрапив до команди тижня у Лізі Європи

12:49 565 Читать на русском
Безус в компанії трьох гравців Манчестер Юнайтед потрапив до команди тижня у Лізі Європи
Роман Безус / Фото ФК Гент

УЄФА назвав найкращих гравців 6-го туру групового етапу Ліги Європи.

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

Український хавбек Гента Роман Безус двома асистами допоміг своїй команді здолати Олександрію (2:1), за що заслужив почесне місце у символічній збірній шостого туру Ліги Європи.

Гент – Олександрія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Манчестер Юнайтед делегував в "команду Безуса" одразу трьох своїх гравців – Мейсона Грінвуда, Хуана Мату та Ешлі Янга.

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитись з групи ЛЄ в плей-офф турінру. Олександрія посіла останню сходинку у своїй групі, а Динамо сенсаціно не змогло переграти Лугано (1:1) та фінішувало третім.

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