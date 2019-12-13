Безус в компанії трьох гравців Манчестер Юнайтед потрапив до команди тижня у Лізі Європи

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Україна загрозливо підпустила Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА
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Гент – Олександрія: хороша проба сил у Європі для "жовто-чорних", класний матч Безуса та Пластуна, пасивний ЯремчукЛіга Європи — 03:52 4054
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Динамо – Лугано: повторення великої ганьби у Європі, або Жахливі промахи як заклик до глобальних змінЛіга Європи — 00:51 20151
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Визначилися усі учасники плей-офф Ліги ЄвропиЛіга Європи — 00:22 3444
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