Безус в компанії трьох гравців Манчестер Юнайтед потрапив до команди тижня у Лізі Європи

УЄФА назвав найкращих гравців 6-го туру групового етапу Ліги Європи.

Український хавбек Гента Роман Безус двома асистами допоміг своїй команді здолати Олександрію (2:1), за що заслужив почесне місце у символічній збірній шостого туру Ліги Європи.

Гент – Олександрія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Манчестер Юнайтед делегував в "команду Безуса" одразу трьох своїх гравців – Мейсона Грінвуда, Хуана Мату та Ешлі Янга.

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитись з групи ЛЄ в плей-офф турінру. Олександрія посіла останню сходинку у своїй групі, а Динамо сенсаціно не змогло переграти Лугано (1:1) та фінішувало третім.

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