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Зозуля може зіграти у матчі зі скандальним суперником – тренер Альбасете вніс українця у заявку

15:19 452 Читать на русском
Зозуля може зіграти у матчі зі скандальним суперником – тренер Альбасете вніс українця у заявку
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Український форвард Альбасете Роман Зозуля зможе допомогти своїй команді у матчі 20-го туру Сегунди.

Головний тренер Альбасете Луїс Раміс зарезервував місце у заявці для Романа Зозулі у поєдинку проти Райо Вальєкано, повідомляє AS.

Одноклубник Зозулі в захваті від українського форварда

Участь у зустрічі українського форварда залишалась під питанням через "нацистський скандал". Нагадаємо, у 2017-му Роман на правах оренди приєднався до Райо, але місцеві фанати виступили з гучною критикою трансферу. Вболівальників "бджіл" обурило, що нападник підтримує українську армію у війні з Росією.

Після 19-ти турів Сегунди команда Зозулі перебуває на 9-й сходинці. Український форвард в поточному розіграші відзначився трьома голами та асистом.

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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальєкано Райо Вальєкано Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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