Італія, Серія А, 35 тур

Кальярі – Лечче – 1:1

Гол: Міна, 28 – Крстовіч, 84

Вилучення: Гаетано, 44

Верона – Фіорентина – початок матчу о 16:00

Емполі – Фрозіноне – початок матчу о 16:00

Інтер програв лише вдруге за сезон, чемпіонів знову покарала передостання команда Серії А

Програму ігрового дня відкривав матч борців за виживання. Лечче міг забезпечити собі місце в еліті, якби переміг. Однак Кальярі перемога була потрібна більше, адже острів'яни лише на два очки випереджали зону вильоту. Підопічні Клаудіо Раньєрі це чудово розуміли і перший тайм провели краще.

Кальярі забив двічі. Перший гол скасували через гру рукою, а от Єррі Міна зробив усе чітко. До речі, екс-захисник Барселони забив у другому матчі поспіль, в якому з'являвся на полі. У позаминулому турі колумбієць реалізував пенальті проти Ювентуса. Однак перед самою перервою Гаетано ускладнив завдання острів'ян, отримавши пряму червону картку.

Майже всю другу половину господарі успішно обороняли свою перевагу. Так тривало до завершальної десятихвилинки, коли Лечче увімкнув турбо-режим. Крстовіч зрівняв, слідом було два влучання у каркас і неймовірний подвійний сейв Скуффета. Нічия!

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ